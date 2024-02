Poslední chebský kat shromáždil unikátní sbírku, k vidění je na zámku Kynžvart

„Nejprve své sbírky nabídl městu Cheb. Nesetkal se ale se zájmem. V obavě, aby jeho práce nepřišla vniveč, obrátil se na kancléře Metternicha a ten jeho nabídku přijal. Za doživotní rentu a volné bydlení s otopem Hussovi umožnil, aby se na Kynžvartu o své sbírky dál staral,“ uvedl historik Miloš Říha, který čtvrt století pracoval jako kastelán zámku Kynžvart.

Po odchodu na odpočinek se Říha intenzivně věnuje dějinám města Chebu, překládá kroniky a hledá zajímavosti z chebské historie. Podle něj Karl Huss zanechal na Kynžvartu výraznou chebskou stopu. V zámeckém kabinetu kuriozit jsou Hussovy kompletní sbírky a také rukopisy. Tedy i originál čtyřdílné chebské kroniky, kterou v letech 1797–1828 Huss sepsal.

Co mohl, to zachránil

„On byl takový šmejdil. Chodil po městě, hledal cokoli zajímavého, prohlížel, co se kde bouralo, a pak nad tím naříkal. Do své kroniky si znamenal stesky, jak se v Chebu památky ničí, a co šlo, to zachránil,“ vypráví Říha. V depozitářích zámku tak jsou například obranné hákovnice, což jsou vlastně malá ruční děla, vyrobená v polovině 16. století pro město Cheb v Norimberku.

Zbraně na sobě nesou městský znak i letopočet. Když se po nějaké době likvidovaly, tak to Karl Huss těžce nesl a některé zachránil. Dalším exponátem na Kynžvartu, který se přímo týká Chebu, je pamětní deska z bývalého špejcharu. Dům dodnes stojí naproti základní škole v Hradební ulici. Rozlehlý komplex zčásti zasahuje do vnitrobloku.

V Hussových stopách

„Jde o část stavby, která je směrem do ulice. Její základní kámen položil český král Ferdinand. V budově byla pamětní deska se jmény radních a purkmistrů, kteří se zasloužili o výstavbu. Dnes už tady sice nevisí, ale díky Karlu Hussovi není nenávratně ztracená. Zachovala se nám do současnosti v kynžvartských sbírkách,“ doplnil informace Miloš Říha.

Miloš Říha zpracoval původní dobové muzejní katalogy, originální rukopisné inventáře a další dokumenty, které se vážou ke Kynžvartu. Pomohl tak osvětlit původ a historii mnoha starobylých či exotických kuriozit, které už v dobách knížete Metternicha udivovaly návštěvníky zámeckého muzea, a vrátil jim tak jejich dávno zapomenutý příběh.