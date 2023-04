Venkovská kaplička i trojiční sloup jsou chloubou osady Nejda u Hájku

Osada Nejda o pouhých deseti číslech, ze tří stran obklopená rybníky a od okolního světa odříznutá železniční tratí a rychlostní silnicí spojující Karlovy Vary s Ostrovem, je místní částí obce Hájek. Dostat se do ní autem je možné jedině po místní silnici od železniční zastávky Hájek, která ve vsi končí, dál pak vedou už jen polní a lesní cesty do Ostrova a Mořičova nebo do Radošova,

Předměty našeho zájmu se v Nejdě nacházejí, jak se sluší, pěkně uprostřed osady na prostranství, které bylo možná kdysi návsí a dnes jeho větší část zabírá víceúčelové sportovní hřiště. Tady pod vzrostlými stromy stojí malá venkovská kaplička čtvercového půdorysu s trojúhelníkovým štítem a malou hranolovitou zvoničkou nad valbovou střechou.

Trojiční kříž lze obdivovat bez omezení

Kaple, vystavěná v roce 1819 a zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, je ceněna zejména pro dochovanou výzdobu interiéru, které vévodí na oltářní stěně vymalovaný výjev archanděla Michaela bojujícího se satanem v podobě draka. Tento skvost je však bohužel pro běžného návštěvníka neviditelný, kaple je ze zcela pochopitelných důvodů uzavřená.

Bez nejmenších překážek a ze všech stran je zato možné obdivovat před kapličkou postavený kamenný sloupek se sousoším Nejsvětější Trojice. Zobrazena je v klasické sestavě, vpravo sedí Bůh Otec držící v levé ruce atribut zemské sféry, poukazující na boží vládu nad světem, vlevo Bůh Syn Ježíš objímající levou rukou kříž a nad nimi holubice symbolizující Ducha Svatého.

U Nejdy kdysi stával i smírčí kříž

Dílo anonymního autora je datováno rokem 1844. Někteří badatelé se však domnívají, že sloup byl postavený dávno před tím. Všichni se ovšem shodují v tom, že reprezentuje velmi kvalitní a hodnotnou umělecko-řemeslnou práci, dokládající podobu drobné sakrální památky pro tento region typické. To byl hlavní důvod, proč byly kaple sv. Jana Nepomuckého i s trojičním sloupem v listopadu 2007 zapsány na seznam státem chráněných památek.

Ještě v první polovině minulého století stával na katastru obce Nejda (tehdy Neudau) starobylý smírčí kříž. Mohutný, 130 cm vysoký pískovcový monolit se zaoblenými rameny a hlavou zdobí na přední straně pozitivní reliéf latinského kříže. Na zadní straně je pak vyrytý symbol nejasného významu připomínající čtverec, ze kterého do stran vybíhají krátké úsečky.

Hodinky už tikat neuslyšíte

Kříž, který původně stával poblíž osady při staré „císařské“ cestě z Ostrova do Radošova, byl v místě známý jako „Švédský“ (Schwedenkreuz). Podle lidové legendy měl být pod ním pohřbený švédský kapitán, který zde padl za třicetileté války, a kdo prý se k jeho hrobu odváží v prvních třech hodinách po půlnoci, uslyší ještě tikat jeho hodinky.

Po druhé světové válce byl kříž od Nejdy přemístěný do Ostrova. Dnes ho můžeme nalézt na zatravněné ploše v blízkosti hřbitovního kostela sv. Jakuba. Společnost mu tam dělá další středověký smírčí kříž, který byl na hřbitov přenesený od staré cesty do Jáchymova. Hodinky tady už ovšem tikat neuslyšíme…