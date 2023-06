Někdo se tam cítí špatně, jiný je v euforii. V Chebu otevřeli tajemné podzemí

Podle kastelána existují pověsti, že vstup do podzemí stráží postava v černém plášti a v černém klobouku. Nezvané návštěvníky přízrak dokáže rychle z hradu vyprovodit.

„Na zdi jedné z chodeb je černou barvou namalovaný obrázek čerta. Říká se, že právě takové znamení označuje místo, kudy se dá vstoupit do pekla nebo možná do jiné dimenze,“ říká Dostál.

Jedním dechem ale dodává, že pekelník má kolem sebe německý nápis Dobré víno tiší žal. „Takže obrázek spíše nějak souvisí s Valdštejnskými slavnostmi, které se tu konaly před 1. světovou válkou a následně ve 30. letech minulého století. Patrně se Chebané veselili i v podzemí, kde bývá příjemný chládek. Asi tu měli šenk, kde se popíjelo,“ spekuluje kastelán.

Tajemné svítící body

V další místnosti je podle něj zřejmě obrázek sudu, na kterém leží nějaké zvíře. „Někdo vidí černou kočku, a tedy další ďábelské znamení, jiný tvrdí, že by to mohla být klidně i opice,“ krčí rameny Dostál, kterému ze všech záhad nejzajímavější připadá světélkující stěna jedné z chodeb.

„Je taková jakoby vybělená a jsou na ní růžovooranžové fosforeskující body, jakési puntíky. Přemýšlím, co by se dělo, kdybychom zhasli a posvítili na tu zeď baterkou. Ale ještě jsem to nezkoušel. Každopádně je to zvláštní. Nikde jinde v celém hradním podzemí nic podobného vidět není,“ konstatoval Kastelán.

Lidé, kteří si místo prohlíželi, si myslí, že by to mohlo být nějaké označení z druhé světové války. „Třeba tu jednotky wehrmachtu ukryly před spojenci nějaký poklad,“ poznamenal Dostál se smíchem a dodal, že zpřístupněním spletitého podzemí vyšel hrad vstříc lidem, které prohlídky podzemí lákají a kteří památky s tajemnými chodbami v republice cíleně objíždějí.

„Jednou sem dokonce kvůli tomu přijel zájezd až z Brna. Ti návštěvníci pak byli dost zklamaní, že podzemí bylo nepřístupné. Proto jsme chodby otevřeli alespoň přes provizorní vstup na šancích,“ vysvětluje kastelán a doplňuje, že prohlédnout si podzemí je možné pouze s průvodcem.

Sklady obránců pevnosti

„Je to kvůli bezpečnosti. Chodby se všelijak kříží, jedna taková spojka funguje tak, že by zde lidé mohli bloudit stále v kruhu. Ale není třeba se bát. Kdyby vypadl proud a v prostoru dvacet metrů pod povrchem nastala absolutní tma, tak jsou naši průvodci připraveni. U sebe mají zdroj světla a navíc se tu vyznají i poslepu,“ směje se kastelán Dostál.

V minulosti podzemí sloužilo jako sklady pro případ obléhání, obránci tady ukládali vojenský erár a možná i zásoby. Prostě vše, co v případě obléhání pomohlo pevnosti vydržet. Je pravda, že v současnosti je tu celkem vlhko. Ale je otázka, zda tomu bylo tak i v době, kdy obléhání skutečně hrozilo.

Šance je do konce srpna

„Za minulého režimu totiž byla řada průduchů či odtoků vody směrem dolů do Krajinky k řece zazděná. A možná právě tyto průduchy sloužily k odvádění vlhkosti. Jak to skutečně bylo, to už dnes asi neověříme, protože původní stav pevnosti úplně přesně neznáme,“ dodal Tomáš Dostál.

Barokní podzemí v předhradí štaufské falce si zájemci mohou prohlédnout až do 27. srpna a to každý týden od středy do neděle. Prohlídky se konají vždy v celou hodinu od 12 do 16 hodin.