Tesařský mistr z Německa daroval Chebu další modely historických krovů

Mají rozšířit a zatraktivnit naučnou stezku Pod střechami chebských domů, která prostřednictvím starobylých střešních konstrukcí návštěvníky provede staletími. Podle Josefa Hauera má jeho krok stvrdit dobré vztahy mezi Čechy a Němci.



Skutečnost, že unikátní sbírka, kterou kompletoval řadu let, natrvalo zůstane v Chebu, má také svou symboliku. Město, jehož nejstarší krov má více než 700 let a pamatuje vládu Karla IV., se totiž díky krovům stalo známé nejen v České republice, ale proslavilo se i daleko za hranicemi.

Byl to právě Josef Hauer, který v roce 2018 vyrobil pro Nadační fond Historický Cheb dva modely krovů – Gablerova domu a kostela Zvěstování Panny Marie. A už tehdy předal oba modely Chebským. Stalo se to na slavnostní vernisáži výstavy, na které představil i svoje další díla, zmenšeniny krovů významných objektů a historických staveb.

„V loňském roce se zástupci města Chebu zúčastnili v Parksteinu vernisáže výstavy dalšího modelu tesaře Hauera. Tentokrát šlo o krov kostela, který stával v německém Mnichově. Tento velikostí naprosto mimořádný model včetně devatenácti dalších Josef Hauer slavnostně předal starostovi města Cheb. Jeho jediným přáním je, aby měla široká veřejnost jak z Čech, tak z Německa, možnost si je kdykoliv prohlédnout,“ uvedla Marcela Brabačová, která stojí v čele správní rady nadačního fondu.

Podle jejích slov hodnota tohoto daru daleko přesahuje cenu modelů, kterou dnes odborníci odhadují na dva miliony korun. A to zejména s ohledem na společenský význam sbírky a také na význam vzdělávací.

„Považuji za obrovskou čest, že se pan Josef Hauer rozhodl výsledky svojí celoživotní práce věnovat právě městu Cheb. On sám to bere jako stvrzení dobrých česko-německých vztahů. Navíc Cheb byl vždy místem, kde se české a německé vlivy navzájem prolínaly a mísily,“ řekl starosta Antonín Jalovec s tím, že pro město znamená sbírka modelů obrovské obohacení konceptu chebských historických krovů. Navíc s tímto fenoménem Chebští do budoucna počítají při práci na rozvoji cestovního ruchu ve městě.

„Díky sbírce bude možné například porovnávat rozdílné přístupy ke krovům v Chebu a ostatních městech,“ připomněl starosta.

Jedinečná sbírka by měla ozdobit interiéry bývalého špejcharu v Hradební ulici.