Karlovarští zastupitelé schválili, že koupí významný podíl v HC Energie

Nejčastější kritika tohoto kroku směřovala k tomu bodu smlouvy, podle kterého může nový většinový vlastník během tří let od projektu ustoupit a městu oddlužený klub prodat za jednu korunu.

Už na samém počátku jednání zastupitelstva zazněly návrhy vůbec tento bod neprojednávat. Josef Janů (za Piráty) argumentoval tím, že bod nebyl náležitě předjednán.

„Naprosto rozumím záměru radnice zachránit extraligový hokej v Karlových Varech. Ale ne způsobem, kdy město strká hlavu do oprátky. Neznám jediný případ, kdy by podobný krok dopadl dobře,“ řekl.

„Za deset milionů si kupujeme černého Petra,“ varoval Vlastimil Lepík (KOA). Narážel na fakt, že pokud by se nový většinový vlastník rozhodl z projektu „vycouvat“, stálo by město před rozhodnutím buď klub a licenci prodat, nebo plně dotovat jeho provoz.

Podle primátorky Andrey Pfeffer Ferklové (za ANO) nevyplývají z majetkového vstupu města do klubu do budoucna žádné další finanční závazky. „Jako minoritní vlastník nebudeme ručit za závazky klubu,“ ubezpečila primátorka.

Základním motivem k tomuto kroku je podle ní snaha zachovat v Karlových Varech jak extraligový, tak především mládežnický hokej. Ten aktuálně hraje ve všech věkových kategoriích přibližně 350 dětí.

„Žádný ze sportovních klubů v Karlových Varech nemá takovou podporu jako ten hokejový. Neznamená to přitom, že hokej hraje více dětí. Diskriminujeme tím ostatní děti,“ podotkla Michaela Tůmová (KOA). „A co když se letos kvůli energetické krizi vypnou zimní stadiony? Proč vstupujeme do klubu v době, kdy nemáme na vlastní energie? Co z toho město bude mít?“ vznesla řadu otázek.

Podle primátorky není fér tvrdit, že město diskriminuje ostatní sporty. „Každý má jiné požadavky, nemůžeme všechny házet do jednoho pytle,“ konstatovala. Vyjádřila se i k variantě, kdy by majoritní vlastník odstoupil. „V takovém případě by město muselo hledat jiného investora. Anebo by mohlo klub a licenci prodat,“ vysvětlila Pfeffer Ferklová.

Radnice každý rok přispívá hokeji částkou 24,5 milionu korun. „Třináct milionů na mládež, 11 milionů z Nadace města na A tým a půl milionu do zapsaného spolku Hockey Club Karlovy Vary,“ upřesnila primátorka. Letos nad rámec této podpory zaplatí ještě deset milionů na provoz klubu. Tuto částku už alokovali svým rozhodnutím karlovarští radní. Samotný čtyřicetiprocentní podíl pak město od stávajícího majitele Karla Holoubka odkoupí za korunu.

Stejnou částku zaplatí i dva investoři, kteří si mezi sebe rozdělí padesátiprocentní podíl v klubu. Dušan Šenkypl získá 43, Daniel Tobolka pak sedm procent. Zbylými deseti procenty bude i nadále disponovat Hockey Club Karlovy Vary, který je i držitelem licence. Pokud by ji prodal bez vědomí města, musel by podle smlouvy zaplatit desetimilionovou pokutu.

K prodeji klubu se rozhodl dosavadní majitel Karel Holoubek po třiceti letech. Už nebude klub vlastnit, ale finančně jej chce podporovat dál. O koupi pak projevil zájem podnikatel a milionář Dušan Šenkypl, který ale označil vstup města do klubu jako klíčový pro své rozhodnutí.