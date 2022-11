Studenti vysadili u karlovarské Myslivny třešně, nahradily napadené jírovce

„Věřím, že sem jednou budou vodit svá vnoučata a vzpomínat na to, jak jsme tady sázeli třešně. A případně si na nich i pochutnají,“ uvedla ve vzácné chvilce klidu Michaela Vondráková, koordinátorka projektu Sázíme stromy.

Právě tato nezisková organizace, jejíž odborníci byli studentům ku pomoci, stojí za vznikem nového ovocného sadu v Karlových Varech.

Sad studenti vysadili v místech, kde donedávna rostly jírovce. Jejich zdravotní stav už ale nebyl dobrý, a tak padlo, za souhlasu Agentury ochrany přírody a krajiny, Lázeňských lesů, Správy CHKO Slavkovský les i Národního památkového ústavu, rozhodnutí pokácet je.

Při rozhodování o tom, které stromy je nahradí, padla volba právě na třešně. A ne ledajaké. Celý projekt je totiž unikátní nejen lokalitou, ale právě i výběrem stromů.

„Jsou to regionální odrůdy třešní. Tímto způsobem je vracíme zpět do volné krajiny,“ vysvětlila Vondráková. Mladé stromky přitom dobrovolníci získali z genového sadu v Tachově.

Vysázením dvaceti třešní pro členy spolku Sázíme stromy péče o nově vzniklý sad nekončí. „Ještě nějakou dobu ho budeme kontrolovat,“ potvrdila Michaela Vondráková.

V nejlepším možném případě se u Myslivny ujme všech dvacet stromků. Pokud by ale některé uhynuly, bude už na správci lokality, aby je nahradil. Péče o sad bude plně na bedrech zaměstnanců městské společnosti Lázeňské lesy.

Péče o ovocné stromy není pro správce lázeňských lesů žádnou novinkou. „Máme tři ovocné sady. U Pražské silnice, v Doubí a v Cihelnách,“ potvrdil Stanislav Dvořák, ředitel Lázeňských lesů.

Sad, který vznikl u Myslivny, bude mít ale speciální statut. „Bude to spíš místo k odpočinku a relaxaci. I proto lokalitu doplníme o herní prvky pro děti,“ nastínil záměr správy lesů Dvořák.

Navíc chce využít i trávu, která se vbrzku mezi nově vysázenými stromky zazelená. Ta podle něj poslouží po usušení jako krmení pro zvířata v oboře.

Důležitou otázkou je, jestli si budou moct náhodní kolemjdoucí pochutnat na třešních místních odrůd. „Budou,“ ubezpečila Michaela Vondráková. „Je to ostatně podmínka naší organizace,“ doplnila.

Milovníci třešní si ovšem budou muset ještě pár let počkat. První stromky by mohly začít rodit za pět let, do deseti by se měla úroda pohybovat v řádu desítek kilogramů.

Kácení klíněnkou napadených jírovců na Karlovarsku (27. 10. 2022)