Jana Bömerová chce do své práce promítnout bohaté zkušenosti z manažerské i kurátorské praxe získané v České republice i v zahraničí.
„Byla bych ráda, aby instituce byla nasměrovaná nejen na odbornou veřejnost, ale i na mladé lidi. Aby byla místem, kde by obyvatelé Karlovarského kraje, návštěvníci města, rodiny a mladí lidé našli kvalitní a zábavný program,“ řekla nová ředitelka Bömerová.
Ta ve funkci nahradila dočasně jmenovaného Jiřího Karpowicze a dlouholetého ředitele galerie Jana Samce.
Vysokoškolské vzdělání získala na Falmouth University ve Velké Británii. V minulosti působila například v Art Café Hemingway na Havaji jako majitelka a kurátorka, v Leica Galerry Prague jako zakladatelka a ředitelka nebo jako provozní manažerka v Kunsthalle Praha.
„Nová ředitelka má velmi bohaté zkušenosti s vedením a rozvojem kulturních institucí, které si přináší do naší galerie. Její snahou bude především tuto instituci zatraktivnit a zvýšit tak její návštěvnost,“ uvedla krajská radní pro oblast kultury a památkové péče Gabriela Dostálová.
Zmínila také, že jedním z důvodů, proč v soutěži vyhrála Bömerová, bylo i to, že ve svém projektu zahrnula možnosti vícezdrojového financování projektů galerie, například prostřednictvím partnerů či evropských fondů. Galerie tak nebude spoléhat pouze za svého zřizovatele, kterým je Karlovarský kraj.
Nová ředitelka plánuje také zapracovat na větší mediální prezentaci galerie.