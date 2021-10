Opoziční ANO dlouhodobě kritizuje současné vedení kraje za to, že výběr jedenácti projektů nebyl transparentní. Zastupitelé za hnutí například kritizují, že kraj nezveřejnil informace o tom, kdo byli hodnotitelé, kteří do finále tyto projekty podpořili.

Sporné je podle jejich názoru i angažování krajem najaté agentury AQE do procesu rozhodování.

„Agentura o ničem nerozhodovala, ani k tomu neměla pravomoc,“ reagoval na poznámku bývalého hejtmana Petra Kubise radní pro regionální rozvoj Patrik Pizinger.

„Jména hodnotitelů jsme nezveřejnili proto, aby nemohli být ovlivňování. Není to specifikum Karlovarského kraje, ale celé republiky. Zveřejnit tato jména by bylo i podle názoru ministerstva pro místní rozvoj nešťastným krokem,“ okomentoval další z výtek současný hejtman Petr Kulhánek.

Přijaté projekty Karlovarské inovační centrum

Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář



Vl:aštovka

Krajský Business Park Sokolov

Rekonstrukce a modernizace SUŠKaS Karlovy Vary

Agentura pro transformaci



Sokolovská investiční a green development

Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí

Centrum lázeňského výzkumu

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard



Chytrá krajina 2030+

Bývalá hejtmanka Jan Mračková Vildumetzová tvrdí, že nejde o to hodnotit všech 46 přihlášených projektů na plénu zastupitelstva. „Je to ale nejvyšší orgán kraje a měl by dát mandát šesti zástupcům regionu v regionální stálé konferenci k tomu, co prosazovat,“ vysvětlila Mračková Vildumetzová.

Společně s kolegy za zastupitelského klubu například opakovaně kritizuje, že se mezi jedenáct prioritních projektů dostala i regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí. Tento projekt podle názoru klubu kraji nepřinese žádnou přidanou hodnotu, navíc by opravený hotel měla provozovat soukromá společnost.

„Není jediný důvod cokoliv měnit. Zástupci ministerstev životního prostředí a místního rozvoje jsou procesu přítomni od samého počátku. Pokud by z jejich strany byly nějaké výhrady, řešili bychom je. Ale vlamování se do dveří, kdy chce zastupitelstvo hodnotit strategické projekty, přičemž je celý proces od začátku nastavený jinak, není možné,“ komentoval situaci hejtman Kulhánek.

Pondělní mimořádné zasedání zastupitelstva bere jako předání maximálního množství informací k aktuálnímu vývoji. „Měnit ale nebudeme nic,“ zdůraznil hejtman.

Šance na miliardy

Podle krajského radního Patrika Pizingera je ale v celém procesu jeden velký otazník. „Není najisto postavené, jak se budou posuzovat žádosti podniků, které obchodují s emisními povolenkami,“ řekl.

V případě Karlovarského kraje se tento problém nejvíce dotýká chystané revitalizace okolí jezera Medard. Jeho předkladatelem je totiž Sokolovská uhelná.

Karlovarský kraj má šanci v rámci Operačního programu spravedlivé transformace získat až 6,3 miliardy korun. Ceny neinvestičních projektů musí být vyšší než 50 milionů, u investičních činí minimální hranice 200 milionů.