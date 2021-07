Kraj plánuje rozdělení miliard z EU, opozice ale rozhodování kritizuje

„Z každého eura pak bude zapotřebí doložit takzvanou měřitelnost. Například kolik pracovních míst či nových firem vzniklo nebo kolik metrů čtverečních už bylo zrekultivováno,“ upřesnil krajský radní Vojtěch Franta.

Ze 46 podaných projektů jich anonymní hodnotitelé doporučili 11, šest z nich předložil přímo Karlovarský kraj nebo jeho organizace. Jde například o vytvoření Karlovarského inovačního centra nebo Agentury pro transformaci Karlovarského kraje.

„Potřebujeme dát podnikatelskému sektoru partnera, to je smysl transformační agentury. Podobnou před deseti lety založili v Moravskoslezském kraji a podívejte se, kde je region dnes. Tahle strategie byla víc než úspěšná,“ uvedl krajský radní Patrik Pizinger.

Mezi vybrané finalisty se dostaly i dva projekty Sokolovské uhelné. Jeden se zaměřuje na regeneraci brownfieldů a jejich přípravu pro další využití, druhý pak na rozvoj oblasti kolem jezera Medard.

Mezi další úspěšné předkladatele patří i Aš se svým projektem Vl:aštovka. Starosta města Dalibor Blažek upozornil, že Ašsko si živelnou transformací prošlo už před lety poté, co se zhroutil textilní průmysl v regionu.



„Odešli odtud podnikatelé i živnostníci, vytratily se služby. Dneska tu lidé vydělávají sotva patnáct tisíc čistého, protože tu není dost kvalitních zaměstnavatelů. Právě tento projekt má podpořit nejen vzdělávání mladých, ale i nové firmy a podnikání. A tomu, kdo si bude chtít v Aši otevřít třeba cukrárnu, by měl pomoci s vybavením i know-how,“ upřesnil Blažek.

Uspěl i Boží Dar jako předkladatel projektu Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí.



Podle náměstka hejtmana Vojtěcha Franty by suma 6,3 miliardy korun, kterou má kraj získat, měla být rozdělena tak, že zhruba polovina peněz půjde na strategické projekty, ta druhá se rozdělí mezi soutěžní projekty a grantová schémata, která jsou určena na plošnou podporu vybraných odvětví na území kraje.

Kraj tají, co se dá, tvrdí opozice

Opozice v čele s bývalou hejtmankou Janou Mračkovou Vildumetzovou ale s výběrem strategických projektů nesouhlasí. „Nejzávažnějším pochybením krajské vlády je ale naprosté utajení všech informací, které se procesu transformace a rozdělování alokované částky týkají,“ uvedla Vildumetzová.

Podle ní se veřejně nad předloženými projekty nediskutovalo. „Navíc i jména hodnotitelů nebyla žádným krajským orgánem schválena, což v Moravskoslezském kraji, který rovněž dostane evropské peníze, bylo naopak. Hodnotitelé zveřejněni byli a schválila je i rada kraje,“ upozornila opoziční zastupitelka.



„Je to sólová jízda hejtmana a radních, kteří stále nepochopili, že oněch alokovaných 6,3 miliardy korun nejsou jejich peníze, ale peníze celého kraje,“ dodala s tím, že některé projekty ani nesplňují transformační charakter a budou Evropskou komisí nejspíš vráceny.

„V celém procesu hraje navíc podivnou roli soukromá poradenská agentura AQE, která měla údajně nejen vybírat hodnotitele, připravovat kritéria hodnocení, ale i zpracovávat některé projekty. Vše tedy zavání tím, že celý proces neřídí kraj, ale soukromá společnost, která je velmi štědře placena z krajského rozpočtu a přitom podniká kroky, které jsou v naprostém rozporu s transparentností a korektností.“

Přehled vybraných strategických projektů Karlovarské inovační centrum (předpokládané náklady: 500 mil. Kč)

Kulturní a kreativní odvětví - Krajská kulturní a kreativní kancelář (předp. náklady: 186,3 mil. Kč)

Vl:aštovka (předp. náklady: 194,7 mil. Kč)

Krajský Business Park Sokolov (předp. náklady: 450 mil. Kč)

Rekonstrukce a modernizace SUŠKaS Karlovy Vary (předp. náklady: 680 mil. Kč)

Agentura pro transformaci (předp. náklady: 216,9 mil. Kč)

Sokolovská investiční a green development (předp. náklady: 3162,8 mil. Kč)

Regenerace brownfieldu Horský hotel Klínovec a jeho okolí (předp. náklady: 420 mil. Kč)

Centrum lázeňského výzkumu (předp. náklady: 325,5 mil. Kč)

Udržitelná revitalizace a resocializace lokality Medard (předp. náklady: 583 mil. Kč)

Chytrá krajina 2030+ (předp. náklady: 313 mil. Kč)

Hejtman Petr Kulhánek nevyloučil, že po vzájemné dohodě s dosud anonymními hodnotiteli jejich jména kraj zveřejní. Zároveň upozornil na to, že kraj zavedl institut odvolání. Ten z předkladatelů, jehož projekt nebyl vybrán, se může podle něj nejen odvolat, ale nejspíš se k evropským penězům dostane i tak.

„Neznamená to, že projekty, které nebyly vybrány jako strategické, v tomto procesu končí. Vidíme v nich naopak obrovský potenciál a jsou to projekty, které by se měly zapojit do připravovaných tematických výzev, tedy soutěžních projektů nebo grantových schémat,“ uvedl Kulhánek.

Ani s jedním ze svých šesti projektů neuspělo například město Sokolov. „Rekonstrukci kulturního domu jsme přitom předali takříkajíc v balíčku se stužkou,“ upozornila starostka Renata Oulehlová.



I přes prioritu zaměstnanosti Sokolov neuspěl ani s projektem výstavby hal pro chráněné dílny. „Ale záměr hotelu na Klínovci uspěl,“ posteskla si starostka.