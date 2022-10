Fitness centra v kraji hlásí na podzim plno, opadnutí zájmu nepozorují nikde

Studio Life pro gym je zaměřené pouze na CrossFit. Nelze zde očekávat žádné stroje, které se nachází v tradičních centrech. Jedná se o první tělocvičnu v Karlových Varech, která je zaměřena výhradně na funkční trénink.

„Že se cvičí před létem a po něm už ne, je klasická fáma. Je to přesně naopak. Pozoruji to již několik let a každý rok je to stejné. Zájem o cvičení se zvedá koncem září a roste během října a listopadu. V prosinci lze sledovat menší účast z důvodů svátků a zimní dovolené, ale s novým rokem to opět rapidně stoupá, a to až do května,“ komentovala Jana Puchýřová, licencovaná trenérka CrossFitu. Po nynějším nuceném zdražení zájemce zaplatí 200 korun na hodinu. Dříve to bylo 150 korun.

Podobné zkušenosti s rostoucím zájmem po letních měsících mají i ve fitness centru pouze pro ženy, které se nachází v Chebu.

„Zájem o cvičení je několikanásobně větší než přes letní měsíce. Je doba chřipek a dalších nemocí, takže se nedá říct, že účast všech je stoprocentní, ale přece jenom zájem rostoucí je. I přes zvýšenou inflaci a zdražování všeho se naše zákaznice svých permanentek nevzdávají. Stejně jako ženy nevynechají návštěvu nehtového studia či kadeřnice, tak nás nepřestávají navštěvovat. To se raději uskromní jinde a cvičit půjdou. Největší zájem je určitě o step aerobic a poslední dobou i o jógu, která se stala velice populární,“ sdělila hlavní trenérka a majitelka Phoenix fitness Cheb Klára Šturmová.

Plno mají také ve Family fitness Karlovy Vary. „Asi jako většina center máme po létě doslova narváno. Počasí na plavky už není, ale chuť cvičit je stále. Pokračujeme podle rozvrhů a zájemců stále přibývá,“ sdělili lidé z centra.

Podle profesionálních trenérů je nejlepší cvičit hned ráno po probuzení. Pokud je snaha o vysněnou postavu tak velká, že se podaří navštívit posilovnu alespoň dvakrát týdně, tak je důležité se zaměřit i na stravu, která je v tomto ohledu nepostradatelným pomocníkem a hrozbou zároveň.

Během chladných měsíců totiž mnoho lidí lehká studená jídla jako saláty moc neuspokojí a vybírají si raději vydatnější potraviny. Místo odlehčeného a zdravého jídla spousta lidí sahá po tučnějších jídlech, jako jsou karbanátky, guláš či hranolky. Ty ale mají vysoký obsah tuků, sacharidů a tedy i kalorií. Lidé mají silnější tendenci v zimě přibírat proto, že jsou celkově méně aktivní a tráví více času doma.