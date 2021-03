Řešíme nákupy testovacích sad, hlásí firmy k nové povinnosti

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka stačí antigenní testy, na samotestování stát přispěje 60 korun na test. Firmy si mohou testování zajistit libovolně. První možností je volba závodního lékaře, který může antigenní testy nabízet a testovat všechny zaměstnance v rámci podniku.

Další forma poskytování testů na covid-19 je pak na bázi smlouvy s externím poskytovatelem zdravotních služeb mimo prostory firmy. Vždy musí jít ale o zdravotní pojišťovnou garantované místo, takzvané odběrové centrum.

Tomáš Musil, jednatel společnosti ept connector v Habartově, uvedl, že firma s 220 zaměstnanci vedle dalších opatření proti šíření koronaviru své zaměstnance testuje bez ohledu na vládní kroky už třetí týden.

„Nabízíme jim nechat se jednou týdně otestovat antigenními testy. Zajišťuje to náš závodní lékař a my nyní řešíme, jak to bude dál, až nebude mít na další testování kapacity. Obávám se, že to přijde s tím, až se začne více očkovat. Pak by pro nás bylo zřejmě nejjednodušší přejít na samotestovací sady. Teď řešíme jejich nákup. Zatím nejlevnější, co jsme objevili, přijde na necelých 150 korun jeden,“ řekl Musil.

Podle jeho slov má pravidelné testování smysl. „Díky tomu jsme při prvních testech odhalili pět pozitivních zaměstnanců, kteří následně podstoupili se stejným výsledkem PCR testování,“ konstatoval.

Dezinfekce i vybavení pro zaměstnance

Svou strategii pro boj s covidem má i sokolovská chemička Synthomer, jež zaměstnává více než 300 lidí. Podle manažera Michala Šulce firma v průběhu roku vybavila všechny zaměstnance zdravotními a látkovými rouškami a naposledy také samosterilizačními nanorouškami.

Společné prostory jsou vybaveny zásobníky s dezinfekcí, v zasedacích místnostech se již od jara dezinfikuje ozonizátory.

„Zaměstnanci Synthomeru, u kterých to pracovní činnosti dovolují, přešli již na jaře loňského roku v maximální míře na práci z domova. Online schůzky využívají nákupčí, zákaznická podpora, IT a mnoho dalších. Také jednání managementu společnosti probíhají formou videokonferencí. Pro technické profese, které musejí v chemických provozech osobně být, jsou denní místnosti a provozní velíny dezinfikovány pomocí UV sterilizátorů vzduchu a ozonizátorů,“ popsal Šulc.

Dalším preventivním prvkem, použitým při odstávce jednoho z provozů, bylo i využití dezinfekční brány se současným měřením teploty, kterou museli projít všichni zaměstnanci před vstupem do odstaveného provozu.

Zodpovědné chování

Opatření proti šíření koronaviru dodržují také ve společnosti Nová Karna z Mariánských Lázní, která se zabývá výrobou čalouněného nábytku. „Bez ohledu na vládu se v Nové Karně už dlouho chováme maximálně zodpovědně. Nepotřebujeme, aby nám teď někdo radil a nařizoval něco, co máme dávno vyřešené,“ nebral si servítky šéf firmy Jan Budka.

Podle jeho slov se ve firmě všichni znají a vědí, pokud má někdo potíže. „Hned to řešíme a zařizujeme testy, aby dotyčný nemusel čekat, až na něj dojde řada. Pětkrát i vícekrát denně dezinfikujeme vše od podlah přes kliky po toalety,“ popsal přijatá opatření.

Ztráty způsobené koronavirem u své firmy, která zaměstnává na pět desítek zaměstnanců, odhadl na půldruhého milionu korun.