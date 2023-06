Pojišťovna po úmrtí syna nepomůže, její úřednice přitom chybně sepsala smlouvu

Přestože samotná smlouva byla sjednána až do věku 55 let syna Václava, připojištění na úmrtí mělo být nastaveno jen do věku 25 let. To je ale podle Petra Zikmunda nesmysl: „Syn potřeboval pojistku na dobu svého hypotečního úvěru.“

Na to se ale přišlo až po synově smrti a pojišťovna Kooperativa kvůli ní odmítla vyplatit pojistné plnění. Petru Zikmundovi nepomohl ani osobní dopis pracovnice, která s jeho synem pojistku uzavírala a k chybě se přiznala.

„Bohužel si nikdo z vás, ani já nevšiml toho, že po roce riziko skončilo. Tato změna se nezaregistrovala ani při každoročním vám poslaném přehledu pojistné smlouvy. Také já jsem byla přesvědčena, že je vše v pořádku,“ píše v dopise pracovnice pojišťovny. Podle ní šlo o administrativní chybu, ke které došlo nedopatřením.

„Vím, syna mi už nic nevrátí, jednání pojišťovny mne ale zaskočilo. Podle pojišťovny jsme si měli sami chyby všimnout při podpisu smlouvy nebo při čtení ročního výpisu pojištění. Jenže ty papíry jsou pro mne strašně složité,“ říká Petr Zikmund, když popisuje své zkušenosti s jednáním s pojišťovnou.

Ta dvakrát odmítla vyplatit pojistné plnění. Aby se mohl bránit argumentům pojišťovny, musel se obrátit na odborníky z oboru. „To všechno stojí peníze, musel jsem prodat i auto, abych na to měl,“ povzdechl si otec.

Vůle účastníků má být víc než formální výklad

Petr Zikmund se domnívá, že právo stojí na jeho straně. „Syn chtěl životní pojištění na celou dobu trvání hypotéky, ne pouze do věku 25 let. Vždyť by ho uzavíral jenom na necelý půlrok,“ vysvětluje Petr Zikmund svůj názor.

A aby pro něj našel oporu, obrátil se také na odborníky v oblasti pojišťovnictví a specializované právníky.

„Podle nich existuje nález Ústavního soudu, ve kterém se uvádí, že při výkonu právních úkonů je nepsaným pravidlem právní předpoklad, podle kterého žádná ze smluvních stran nezamýšlí dát vytvořené smlouvě absurdní nebo nerozumné důsledky,“ dodává Petr Zikmund ke zjištění odborníků.

Podle nálezu Ústavního soudu má větší význam vůle účastníků smlouvy před jejím formálním výkladem.

O vyjádření k případu Petr Zikmunda redakce požádala také samotnou pojišťovnu Kooperativa. To je ovšem hodně obecné.

„Bohužel dle zákona na ochranu osobních údajů se nemůžeme ke konkrétnímu případu vyjadřovat. Obecně však můžeme říci, že je vždy potřeba se pečlivě seznámit s nastavenými parametry smlouvy, pečlivě a pravdivě vyplnit zdravotní dotazník a hlavně vyhnout se snaze ušetřit za některá rizika stanovením nízké pojistné částky nebo krátké doby pojištění,“ sdělil tiskový mluvčí pojišťovny Kooperativa Milan Káňa.