Stánkaři odmítají platby kartou. Je to ostuda festivalu, říká šéf svazu obchodu

Situace určitě není taková, že kartou nezaplatíte nikde. V oficiálních festivalových obchodech jsou terminály k dispozici bez výjimek. Horší je to ale ve stáncích s občerstvením. V některých z nich platit kartou lze, ovšem mnohé dávají před digitalizací přednost hotovosti.

Týká se to hlavně stánků s občerstvením na hlavní třídě v bezprostřední blízkosti hotelu Thermal. Tam, kde vidíme cedulky a tabule s nápisy „cash only“ se pro jistotu ptáme, zda se náhodou nedá platit kartou. „Bohužel ne,“ říká obsluha zmrzlinového stánku, stejně jako prodejce u pípy o pár metrů dál.

Na dotaz redaktorky iDNES.cz, proč jsou platby kartou problém, nikdo nic vysvětlovat nechce. Nejčastěji ale stánkaři argumentují tím, že mít tu kvůli pár dnům festivalu terminál se jim zkrátka nevyplatí kvůli vysokým bankovním poplatkům. A to i přesto, že poplatky se obvykle pohybují do jednoho procenta z placené částky.

Tomáš Prouza @ProuzaTomas OK, okrádat stát je pro některé rádoby podnikatele národní sport. Ale okrádat zákazníky? Takto nepokrytě jako v tomhle stánku u Thermalu? Navíc není zdaleka jediný... WOW 😠 Vážně si tuhle ostudu necháte líbit, @KVIFF @Karlovarskykraj? https://t.co/grQKywxxqG oblíbit odpovědět

„Údajné náklady na digitální platby jsou jen chabou výmluvou pro ty, které nezajímá pohodlí zákazníků a pro které je zajímavější, že neexistuje záznam o provedených nákupech,“ říká ovšem šéf SOCR Tomáš Prouza.

Pro drobné podnikatele navíc existuje program Česko platí kartou, díky kterému si mohou všichni na rok vyzkoušet přijímat platby kartami zdarma. Vedle karet jsou pak i jiné možnosti: v poslední době oblíbené platby přes QR kódy nebo okamžité platby.

Dobrovolně naštvat zákazníka

Nutno podotknout, že fronty se u stánků s jídlem, pivem i zmrzlinou, kde kartou platit nelze, tvoří i tak. Filmoví nadšenci se v názorech na tuto praxi různí. „Nemyslím si, že je to ideální, ale holt si to každý stánkař nastaví podle sebe a je to jeho věc,“ sděluje mladý pár poblíž hotelu Thermal.

Jiní ale nesouhlasí. „Nechápu, proč se v dnešní době někde nedá platit kartou. Nevěřím, že se jim to nevyplatí. Víte, jaké musí mít během festivalu tržby? Není to vůči nám, zákazníkům, moc fér. Raději si jdu nakoupit jinam, kde kartou platit můžu,“ říká rozhodně návštěvník Jiří, který je na festivalu letos podruhé.

A s tím souhlasí i Prouza. „Pokud člověk podniká poctivě, je pro něj klíčová spokojenost zákazníků. A v dnešní době, kdy je výrazně nadpoloviční většina plateb digitální, rozhodně není cash only přátelské vůči zákazníkům. Musí tedy existovat poměrně silná motivace těch, kteří digitální platby odmítají, aby své zákazníky dobrovolně naštvali,“ uvedl Prouza na dotaz redakce iDNES.cz.

„Možná stánkaři okolo Thermalu počítají s tím, že tam lidé nemají jinou možnost. Možná počítají s tím, že ty zákazníky už nikdy v životě neuvidí, takže je jim jedno, jak kvalitní službu poskytují a co si o nich myslí jejich zákazníci. O to víc by nad touhle situací měl přemýšlet organizátor festivalu a město Karlovy Vary, protože je to primárně ohrožení jejich pověsti. Lidé si totiž nebudou pamatovat, který stánkař se k ním choval divně, ale budou si pamatovat, jak divně se k nim chovali na tom festivalu ve Varech, v Česku,“ dodává dále Prouza.

Karlovarský festival ovšem není provozovatelem těchto stánků. A možnost zasáhnout tak podle organizátorů není. „Nemáme možnost formu placení nijak ovlivnit, protože stánky neprovozujeme. Oficiálních festivalové obchody platební karty přijímají,“ uvedla na dotaz redakce iDNES.cz Uljana Donátová, mluvčí MFF KV.

S tím ale nesouhlasí někteří návštěvníci, ani šéf SOCR Prouza. „Samozřejmě, že to změnit lze. Stačilo by, aby se organizátoři festivalu dohodli s těmi, kdo místa na různé stánky pronajímají, aby byla možnost platit digitálně povinnou součástí nabízené služby. Pevně věřím, že organizátorům nebude jedno, jaké zážitky si návštěvníci festivalu odnesou, a vedle kvality filmové nabídky začnou řešit i to, jak se návštěvníci cítí poté, co vyjdou z kina,“ argumentuje Prouza.

A přidávají se i filmoví fanoušci. „Myslím, že organizátoři festivalu by měli možnost do toho zasáhnout. Bylo by to pohodlnější pro nás všechny, kteří jsme na to ostatně zvyklí,“ myslí si Tereza, která přijela do Karlových Varů z Prahy.

Ano, v hlavním městě většinou s digitální platbou problém není. Ukazují to i poslední data z pokladního systému Dotykačka. Podle nich už má terminál 70 procent gastronomických zařízení, kterým firma poskytla pokladnu. Loni to bylo 67 procent, o rok dříve něco přes polovinu.

Ve venkovských oblastech a na festivalech to ale samozřejmost není. Typické je to právě pro stánky s občerstvením. „Tak to je jasné, že nebudou brát karty. Zatají tak nějaké svoje příjmy a jsou vysmátí,“ říká další z návštěvníků festivalu, který je k těmto praktikám skeptický.

„Ve chvíli, kdy neexistuje digitální stopa platby, je zatajení části tržeb velmi jednoduché. Může to dělat provozovatel, ale může to dělat i obsluha, která tak může o část příjmů připravit i majitele stánku, pokud není na místě a všechno nehlídá,“ doplňuje Prouza.

„Zase tak přehnané ceny tu nejsou, abych hleděl na to, jak zaplatím. Stejně to tak bylo vždycky, u některých stánků jste kartou nikdy nezaplatili,“ říká Petr, který už je na festivalu popáté. Nutno podotknout, že tuto informaci sděluje spíše trpce. Zkrátka, jako by to tak vždy bylo, je a bude. Že Karlovy Vary nejsou Mekkou bezhotovostního placení navíc potvrdila data už minulý rok, kdy ve Varech přijímalo karty pouze 59 procent gastro podniků.

Festivalové ráno ve Varech, ulice jsou plné špíny a odpadků (červen 2024)