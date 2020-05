Festivalové hity uvede v Karlovarském kraji sedm kin, i Čas a sály Thermalu

„Protože v letošním roce s ohledem na situaci nemohou diváci na festival do Karlových Varů, rozhodli jsme se, že přivezeme alespoň část festivalu za nimi. Je to takové naše poděkování návštěvníkům, hostům a filmovým nadšencům, kteří každoročně vytvářejí ve Varech skvělou festivalovou atmosféru,“ uvedl prezident přehlídky Jiří Bartoška.



K přehlídce nazvané Tady Vary ve vašem kině se podle něj celkem zapojila téměř stovka kin v republice, což považuje za ohromné.

„Věřím, že se nám společně podaří nabídnout divákům nejen skvělé filmy, ale i kousek tradiční festivalové nálady,“ doplnil.

Přímo v Karlových Varech najdou lidé festivalové snímky na dvou místech. Půjde o kino Čas i hotel Thermal, který každoročně tvoří zázemí filmové přehlídky. Promítat tam bude jak Velký, tak Malý sál hotelu.

V posledních letech byli obyvatelé regionu zvyklí na to, že vybraný festivalový snímek uváděla i další kina kraje. Nyní se jich k speciální přehlídce Tady Vary přihlásilo pět. Diváky přivítá kino Domu kultury Ostrov, Kulturního a společenského střediska Chodov, Kina Alfa Sokolov, Kino Svět v Chebu a Kino Slavia v Mariánských Lázních.

Do výběru Tady Vary ve vašem kině zařadili dramaturgové přehlídky výrazné snímky, které zaznamenaly mimořádný ohlas na festivalech od loňského podzimu do letošního Berlinale. To se konalo od 20. února do 1. března.

Podle organizátorů přehlídky bude mít každý z šestnácti vybraných filmů pouze jedno exkluzivní představení, které se uskuteční ve všech kinech ve stejný okamžik.

„Představení budou koncipována ve festivalovém duchu, budou doplněna úvody přenášenými do sálu i participací tvůrců prostřednictvím komunikačních kanálů,“ informovali. Vybraná místa navštíví osobně zástupci karlovarského festivalového týmu.

Přehled kin a informace o jednotlivých snímcích či doprovodných akcích najdou zájemci na webu festivalu. Vstupenky na jednotlivá představení koupí diváci přímo v kinech.