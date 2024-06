Herec Ondřej Vetchý si v Ostrově nasadí Zlatou buřinku za tvorbu pro děti

„Letos podruhé festival udělí i cenu hejtmana Karlovarského kraje. Tu získá scenárista, dramatik a režisér Zdeněk Zelenka,“ uvedl ředitel festivalu Vladimír Keblúšek.

Ostrov se ovšem stane také místem velké české premiéry. Poprvé zde totiž diváci zhlédnou film Viktora Tauše Amerikánka. „Dlouho jsem se zabýval tím, kde uskutečnit premiéru Amerikánky. Jsem rád, že to bude v Ostrově. Je to můj splněný sen, že se film do světa dostane skrze ty, pro které jsem jej točil,“ řekl režisér na první tiskové konferenci.

Natočením Amerikánky si Viktor Tauš vytyčil cíl změnit legislativu ohledně ústavní péče o děti. „Jsem proto rád, že do Ostrova přijedou lidé, kteří mohou s touto změnou pomoct, tedy ministr financí, ministr práce a sociálních věcí i vládní zmocněnkyně pro lidská práva,“ doplnil režisér.

Jeho film se bude promítat v Ostrově i v Karlových Varech, kde jsou dvě představení plánovaná do Velkého sálu lázeňského hotelu Thermal.

Letošní ročník festivalu přinese na plátna soutěžní filmy Princezna na hrášku, Útěk, Amerikánka, Gump – jsme dvojka, Prázdniny s broučkem, Tři zlaté dukáty, Vlny a A máme, co jsme chtěli. „S nimi přijedou do Ostrova delegace z řad tvůrců a herců. Těch budou na čtyři desítky,“ prozradil Keblúšek.

Tématem bude i rakovina u mladých

Připomněl i seriálovou tvorbu, která už se stala nedílnou součástí festivalového dění. Díky ní plní přehlídka i vzdělávací část. Kvůli sérii Smysl pro tumor se tak v Ostrově bude hodně hovořit o rakovině u mladých lidí. Přijedou odborníci na tuto nemoc, ale i lidé, kteří jí trpí. Například Anička Julie Slováčková. Ta bude mít v Ostrově v rámci doprovodného programu i koncert. Stejně tak i Adam Mišík či Kapitán Demo.

Ostrovský dům kultury, který je středobodem festivalového dění, čeká rozsáhlá stavební i technologická rekonstrukce. Ta se ale soutěžní přehlídky nedotkne. „Na festivalu nám hodně záleží. Foyer domu kultury, jeho velký sál i přilehlý T klub tak budou k dispozici bez omezení, ubezpečila Dita Poledníčková, která je do výběru nového ředitele domu kultury pověřená jeho vedením.

Organizátoři festivalu hospodaří přibližně se třemi miliony korun. Tradičně největším podporovatelem akce je město, které dává téměř polovinu této částky. „Využíváme ale také dotačních prostředků kraje, ministerstva kultury i z jiných titulů,“ doplnil k ekonomické stránce festivalu jeho ředitel.