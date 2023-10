Čtyři ceny pro Děti Nagana, na festivalu bodovalo i Krakonošovo tajemství

Cenu od dětských diváků, kteří film na festivalu zhlédli, převzal producent České televize Matěj Stehlík. „Jen tady zastupuji scénáristku Barbaru Johnson, takže vám toho moc nepovím. Obecně řečeno jsem ale rád, že v České televizi pohádková tvorba funguje. Snaží se každý rok vytvořit alespoň jednu premiérovou, i když v případě Krakonošova tajemství byla jen koproducentem,“ uvedl Stehlík.

Podle něj se ozývají hlasy, že pohádky jsou už přežitý formát. „I tato cena je ovšem důkazem, že malé diváky stále oslovují,“ dodal producent.

Nejúspěšnější film

„Slovy klasika: opravdu jsem to nečekal!“ Tak reagoval na smršť festivalových cen režisér snímku Děti Nagana Dan Pánek. „Doufali jsme, že by se dětem mohl film líbit, ale že až takhle, to jsme si fakt nemysleli,“ doplnil.

Děti Nagana vyzdvihli hlavně dětští porotci. Ti filmu přisoudili vítězství v kategorii filmů pro děti do 12 let, cenu za nejlepší herecké výkony si pak odnesli dva hlavní dětští protagonisté Johana Racková a Tom Branton.

„Za ty jsem hodně rád. Pokud budou chtít v herecké kariéře pokračovat i nadále, mohly by pro ně být obrovskou motivací,“ doplnil režisér.

Přijímačky jsou důležitější

Sami dětští herci v tomto ohledu zatím úplně jasno nemají. „Nějaké castingy jsem absolvovala, teď jsou ale pro mě nejdůležitější přijímačky na střední školu, které mě čekají příští rok. Chtěla bych jít na gympl,“ svěřila se Johana Racková.

Podobně to má i Tom Branton. I on na castingy chodí, žádný další projekt se ale zatím nerýsuje.

Vedle dětských porotců ocenili Děti Nagana i jejich dospělí kolegové. Podle jejich názoru jde o podnětný snímek o podstatných lidských schopnostech, které mají sílu měnit svět k lepšímu. „Tedy o smyslu týmové spolupráce a víry v sebe sama,“ napsali porotci ve zdůvodnění, proč se rozhodli film ocenit.

Morální akcent

Dalším snímkem, který u odborné poroty zabodoval, byl #annaismissing. Porotci vyzdvihli jeho aktuálnost.

Tvůrci podle porotců poměrně komplikovaný příběh vyprávějí přehledně a zachovávají napětí zvoleného detektivního žánru. Odborná porota také proto snímku udělila i zvláštní cenu za dílo s největším morálním akcentem.

Významná výročí

Letošní festival Oty Hofmana začal 8. října. Nesl se v duchu oslav dvou významných výročí. Ve čtvrtek 12. října to bylo přesně 50 let od okamžiku, kdy diváci festivalu mohli vidět dnes už kultovní pohádku Tři oříšky pro Popelku. Letos také uplynulo 40 let od chvíle, kdy se na televizních obrazovkách začala poprvé odvíjet dobrodružství protagonistů seriálu Návštěvníci.

Už při zahájení festivalu jeho organizátoři ocenili dvě významné osobnosti filmového světa. Tou první byla herečka Jiřina Bohdalová za celoživotní tvorbu pro děti, druhou byl pak německý producent Gert Müntefering, který stál u zrodu legendárních seriálů natočených v západoněmecké koprodukci, jako byly Pan Tau, Arabela, Návštěvníci či Létající Čestmír.