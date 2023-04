Města jsou přesvícená, modernizací chtějí snížit náklady na elektřinu

„Jsme ohromně přesvícené město. Jen za veřejné osvětlení jsme vloni měsíčně platili zálohové platby 260 tisíc, nyní už máme předepsané zálohy 915 tisíc korun měsíčně. To je razantní nárůst a velký zásah do rozpočtu. Snažíme se šetřit, už jsme i vypnuli některé lampy veřejného osvětlení. Samozřejmě jen v místech, kde to bylo možné,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík.

V každé lokalitě to bylo podle Hurajčíka jinak. Například tam, kde byly lampy blízko sebe, nyní už svítí jen jedna. „Ta svítivost je i tak ohromná, ke snížení viditelnosti nedošlo, ale uspořili jsme asi 15 až 20 procent. Bohužel, ty sumy jsou stále vysoké,“ nastínil důvod, proč zastupitelé dali zelenou rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě.

Očekávané úspory jsou až 40 procent

Ta začne už letos a uskuteční se ve třech etapách. V rozpočtu je na první etapu vyčleněna částka přibližně 35 milionů korun. „Začneme ve spodní části města, tedy na sídlišti Úšovice, a skončíme kousek nad nádražím. To bude ta nejrozsáhlejší etapa. Příští rok budeme pokračovat směrem do lázeňského centra. Chtěli bychom zvládnout jednu etapu ročně a do tří let tak dokončit celé město,“ vysvětluje starosta.

„Vedle samotné výměny lamp vše připravíme na to, abychom mohli ve městě využívat systém takzvaného smart osvětlení. Původní projekt, který jsme takříkajíc zdědili, tu přípravu neobsahoval,“ konstatoval Hurajčík. Věří, že po rekonstrukci veřejného osvětlení dosáhnou úspory až 40 procent energie oproti současnému stavu.

Střechy je třeba prověřit, zda vydrží zátěž

Město zároveň pracuje na projektu fotovoltaických elektráren. Ty by se mohly v budoucnu objevit na střechách budov ve vlastnictví města. Už jsou zpracované studie a vybírají se nejvhodnější objekty pro využití fotovoltaiky. Mariánské Lázně přitom žádají o dotace.

„Jde nám o to opravdu ušetřit, protože energetická náročnost města jde do milionů korun. Máme zimní stadion, bazén, sportovní halu, školy a školky. Tam všude dochází k extrémnímu navýšení záloh za energie. Je ale třeba rovněž prověřit, zda konstrukce střech jsou natolik pevné, aby fotovoltaické panely udržely,“ dodal Hurajčík.

Půjde o proces trvající několik let

Stejně smělé plány na využití energie ze slunce mají také v Chodově na Sokolovsku. I tam připravují studii toho, jaký potenciál město v tomto ohledu má. „Chceme na město pohlížet jako na zdroj energie,“ řekl starosta Patrik Pizinger. Projekt se má prozatím týkat výhradně budov v majetku města, kterých je přibližně dvacítka. Na jejich střechách by podle záměru měly vzniknout solární elektrárny.

Společně s tím budou muset v Chodově vyřešit i zasíťování celého města tak, aby mohli energii ze slunce smysluplně využít. Podle starosty se tak nabízí možnost napojit celý systém například právě na veřejné osvětlení. Studii by přitom chtěla mít radnice v ruce ještě letos. Samotnou realizaci celého projektu pak starosta označuje za dlouholetý proces.

Část výbojek nahradí LED svítidla

„A také drahý. Budou to stamiliony korun,“ podotkl Pizinger. Peníze chtějí v Chodově shánět zejména z dotačních titulů. „Obnovitelné zdroje energie se těší unikátní dotační podpoře. Byl by hřích ji nevyužít,“ doplnil starosta s tím, že právě na studii už letos město požádalo o půlmilionovou dotaci.

Zatím skromnější cíle si vytyčili v Ostrově na Karlovarsku. Tam se pro letošek chystá obnova části veřejného osvětlení. „Jde nám jak o úsporu energií, tak o zbavení města světelného smogu,“ vysvětlil starosta David Hanakovič. Část stávajících výbojek proto nahradí LED svítidla. Změna se dotkne 183 bodů veřejného osvětlení. Výměna přijde na více než 1,7 milionů korun. Práce by měly začít co možná nejdříve.