Karlovarský kraj se slíbených elektrických vlaků do Německa zatím nedočká

Německo znovu zastavilo elektrifikaci trati mezi městy Norimberk a Marktredwitz. Ta by přitom přinesla možnost jízdy osobních i nákladních elektrických vlaků z Prahy přes Cheb až do druhého největšího bavorského města, což by místnímu průmyslu a lázeňství mohlo přinést nový impuls. Plány však opět dostaly stopku.