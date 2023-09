Bez velké změny se Ašsko na nohy nepostaví. Nadějí je projekt Vl:Aštovka

Projekt město přihlásilo do výzvy Strategické projekty Karlovarského kraje Operačního programu Spravedlivá transformace. „Velká šance Vl:Aštovky je v synergii se souborem opatření nazývaným Lex Aš. Série pobídek, daňových úlev a mimořádných podmínek mohla řešit potíže všech příhraničních regionů, které se potýkají s tím, že lidé utíkají do zahraničí,“ uvedl ašský starosta Vítězslav Kokoř.

Podle krajského radního pro oblast regionálního rozvoje Patrika Pizingera je Vl:Aštovka jedním ze strategických projektů v Karlovarském kraji, který by měl vést k rozvoji lokální ekonomiky Ašského výběžku. Podání žádosti do výzvy je zásadním krokem, nejdůležitější ale bude hodnocení Státního fondu životního prostředí.

„Teprve ten určí, zda projekt splňuje požadavky strategického projektu, a rozhodne o finální výši finanční podpory. Termín pro přihlášení všech strategických projektů je do konce letošního roku,“ uvedl radní Pizinger.

Ašský projekt Vl:Aštovka chce do regionu přilákat odborníky a rovněž lidi vzdělané a aktivní. Prostřednictvím vzdělávacích programů plánuje zacílit na obyvatele Ašska, aby se lépe uplatnili na trhu práce. Zároveň chce změnit vnímání Ašska a pracovat na tom, aby lidé, kteří zde žijí, neodcházeli jinam.

Na centrum Vl:Aštovky by se měla změnit historická hasičská zbrojnice z roku 1931 na Poštovním náměstí. Ve městě by také mělo vyrůst nové komunitní centrum, a to v jedné z historicky nejcennějších staveb města, v bývalém sídle ašského turnerského spolku v Karlově ulici.

Další projekt počítá se vznikem nových funkčních veřejných prostranství a rovněž i centrálního náměstí, které v Aši citelně chybí. Samostatnou aktivitou by mělo být vytvoření interaktivního portálu s veškerými podklady k projektu, s databází expertů, ploch k pronájmu a informacemi o vzdělávacích aktivitách.