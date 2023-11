Aš chce od státu účinnější podporu, třeba vytvoření speciální ekonomické zóny

„Chceme dynamický, zdravý a prosperující region. A to bez zásadních opatření nepůjde. Samospráva ale nemá nástroje, kterými by mohla nepříznivý vývoj ovlivnit. Potřebujeme, aby zasáhl stát,“ uvedl starosta Vítězslav Kokoř. Míní, že s podobnými problémy bojují i další města v příhraničí dotčená poválečným odsunem obyvatel a socialistická představa rozvoje regionu.

Situace je tady odlišná

Plánuje proto vytvoření aliance ohrožených měst, s nimiž by Aš spojila síly a postupovala koordinovaně. „V republice je jich asi šest, ale ty důvody problémů jsou různé. Konkrétně v našem případě představuje největší ohrožení blízkost Německa, která nám odsává nejen pracovní sílu, ale i intelektuální potenciál. S tím my tady máme obrovský problém,“ podotkl starosta.

Představitelé Aše tvrdí, že situace v příhraničí se liší od zbytku republiky a je třeba ji začít řešit. „Opatření, která v republice fungují, se v Aši míjí účinkem. Třeba inkluze ve školství. V běžné třídě se hendikepované děti dotáhnou na úroveň ostatních. V Aši je však dětí s hendikepy hodně, třeba osm i devět ve třídě. Inkluze pak má úplně opačný efekt,“ uvedl starosta.

Příspěvek za pobyt a práci

Podle něho ti průměrní a nadprůměrní jsou stahováni dolů. Školy s tím mají problém, učitelé hrozí odchody. „Jenže jsme vyloučená lokalita, a tak není šance to zlepšit. Navrhujeme proto, že v Aši bude ve třídě maximálně 15 dětí,“ podotkl Kokoř. Doplňuje, že takové opatření přináší i řadu problémů. Třeba potřebu vyššího počtu učitelů. V Aši je chtějí přilákat na vyšší plat.

„Máme představu, že lidé, kteří v Aši žijí a pracují, by mohli dostávat měsíční příspěvek. Něco mezi 7 a 15 tisíci korunami. V Lex Aš je i návrh, že by rodiny, které se přestěhují do Aše, dostaly jednorázový příspěvek půl milionu. To za předpokladu, že budou ve městě žít a pracovat. Kdyby pracovali v Německu, v Chebu či Karlových Varech, tak příspěvek nedosáhnou,“ vysvětlil.

Chce to radikální zásah

V rámci balíku opatření by měly dosáhnout na daňová a další zvýhodnění i společnosti, které do Aše přijdou a místním lidem dají práci. Starosta ale zdůraznil, že vše se musí důkladně připravit a ošetřit, aby nedocházelo ke zneužívání. I proto by případné pobídky neměl rozdělovat úřad práce, ale přímo úředníci města se znalostí prostředí.

Vše by pak kontrolovala určená ministerstva. „Pokud se má příhraničí rozvíjet, potřebujeme vládní opatření a pobídky, protože v tomto ohledu samospráva nemá šanci. Při pohledu do budoucnosti nevidím nic, co nám může pomoci, od čeho bychom se mohli odpíchnout. Obávám se, že bez nějakého radikálního zásahu to bude v příhraničí jen horší,“ dodal Kokoř.