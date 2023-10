Karlovarský kraj prosazuje, aby šlo do rozpočtu regionů více peněz z daní

Svou zákonodárnou iniciativu zatím využili v Libereckém, Středočeském, Zlínském, Jihomoravském, Pardubickém a Karlovarském kraji. „Jejím základním parametrem je nesouhlas s krácením rozpočtového určení daní pro kraje,“ konstatoval hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Podle vyjádření krajského úřadu je nastavení financování zastaralé, nerovnoměrné a založené na zastaralých sociálněekonomických reáliích. Podle nového klíče by mělo rozdělování sdílených daní zohlednit kritéria, jako je rozloha a struktura kraje, počet jeho obyvatel či počet výjezdových stanovišť záchranné služby.

V současné době získávají kraje podíl na sdílených daních 9,7 procenta. V rámci konsolidačního balíčku navrhovaného vládou by měl tento poměr klesnout až k 9,3 procenta. „My ovšem požadujeme jeho nárůst na 10,7 procenta, což zohledňuje současnou ekonomickou situaci,“ naznačil hejtman.

Příjem bude spíše nižší

Všichni iniciátoři zákonodárné iniciativy jsou podle Kulhánka v tomto ohledu zajedno. Stejně tak se shodli na tom, že by stát měl garantovat například příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na opravu a údržbu silnic druhých a třetích tříd.

Hejtman Kulhánek podotkl, že neuspěje ani často znějící argument, že kraje mají dostatečnou finanční rezervu v úsporách. „S výjimkou Prahy to není pravda,“ řekl hejtman. Dokumentoval to na vnitřním dluhu za opravy krajských komunikací, který dosáhl 2,5 miliardy korun. „Sice už se neprohlubuje, ale my bychom rádi, aby se snižoval,“ konstatoval.

Pokud by se změnu v rozpočtovém určení daní podařilo prosadit už na příští rok, znamenalo by to v případě Karlovarského kraje navýšení prostředků asi o 716 milionů korun. Podle představitelů kraje je ale realističtější termín rok 2025. Ve střednědobém výhledu rozpočtů na roky 2025 až 2027 však krajští ekonomové nepočítají s tím, že by návrh krajů mohl být přijat. „Je to předčasné,“ naznačil hejtman.

I proto rozpočty na toto období, respektive jejich výhled, koncipují podle predikcí ministerstva financí. Financování krajů se ale podle hejtmana bude ještě vyvíjet na základě příjmů státu. Kraj se k výhledu staví konzervativně. „Do příjmové stránky budeme počítat s částkou o 4,5 procenta menší, než je predikce ministerstva,“ dodal Kulhánek.