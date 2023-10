O digitální měnu byl mezi obyvatele Aše zájem, zásobu correntů už vyčerpali

„Na correnty, které jsme rozdělili mezi dva tisíce lidí, jsme vyčlenili dva miliony korun. Inspirovali jsme se v podobně velkém Kyjově, kde tu možnost využilo na 1 700 obyvatel. U nás se zásoba correntů rychle vyčerpala. Digitální měnou mohou obyvatelé Aše do konce roku podpořit místní obchody a poskytovatele služeb,“ informoval ašský starosta Vítězslav Kokoř.

„Je to obrovská pomoc pro místní podnikatele. Já osobně jsem přemýšlel nad tím, že příští rok bychom mohli podobně podpořit přímo podnikatele s nějakými lokálními výrobky nebo výjimečnými službami. Prostě aby tu byla nějaká vazba na Aš. Začátkem roku 2024 proto projekt vyhodnotíme a pobavíme se o tom, zda pokračovat. A pokud ano, tak jak,“ poznamenal starosta.

V obchůdcích byli spokojeni

Zpětnou vazbu má radnice i od zapojených podnikatelů. „Navštívil jsem jich asi šest. A všichni byli spokojeni. Ba co víc, mnoho z nich překvapilo, kolik nových zákazníků jim systém přinesl. Byly to malé obchody, třeba prodejna sypaných čajů, potřeby pro chov zvířat, prodejna suchých vazeb, kadeřnictví. Dá se říct, že všichni byli nadšeni. Ten efekt tam prostě je,“ podotkl mluvčí města Milan Vrbata.

To potvrdila i asistentka prodeje ERI Optik Aš Ivana Kapicová. „Je to rychlé, bez problémů, lidi si to chválí. Zpočátku to bylo víc, teď už jich s correnty tolik nepřichází. A jestli nám přibyli zákazníci? Myslím si, že ti, kteří potřebovali brýle, tak tu akci využili,“ dodala.

S plánem na oživení ekonomiky pomáhá radnici společnost Corrency, která stojí za podobnými projekty v řadě měst České republiky.

Podpora pro malé živnostníky

„Registrace pro občany i obchodníky byla spuštěna 1. července, samotný projekt odstartoval 1. srpna, kdy bylo možné začít correnty platit, a končí v prosinci,“ nastínil harmonogram akce Vítězslav Bečka, který je ve společnosti Corrency zodpovědný za marketing a komunikaci.

Podle starosty Kokoře má projekt podpořit zdejší podnikatele a zvýšit kupní sílu obyvatel.

„Jedním z největších problémů Aše je nízká ekonomická a podnikatelská aktivita. Lidem se nevyplatí podnikat, raději odcházejí manuálně pracovat do Německa. V Aši zbylo pár řemeslníků a jiných podnikatelů. Právě ty bychom chtěli podpořit,“ řekl starosta. Correnty město nakoupilo za dva miliony korun, dalších 140 tisíc pak dalo na další náklady a marketing.

Tisíc correntů pro přihlášené

Podle Kokoře dostali obyvatelé třináctitisícového města přihlášení do projektu od radnice tisíc correntů, z nichž každý bude mít u obchodníků hodnotu jedné koruny. Sami jejich držitelé se pak rozhodnou, jakou službu či produkt digitální měnou zaplatí. Dotace by měla lidi motivovat k návštěvě místního obchodníka či poskytovatele služby.

Kromě podpory lokálních podnikatelů má být tento model podle vedení radnice užitečný rovněž v tom, že radnice získá informace, kolik lidí ve městě reálně podniká a o jaké služby je tady zájem. Correnty mají v první řadě podpořit malé nebo střední firmy, proto není možné jejich uplatnění třeba při nákupu v supermarketu.