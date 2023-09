Krušnohorské obce chtějí lépe třídit odpad, lidem i radnicím se to vyplatí

„V září se ještě uskuteční jednání se svozovými firmami,“ popsala další postup Kateřina Krumphanzlová, manažerka sdružení Krušné hory - západ. Na nich se bude ladit systém svozu separovaného odpadu. Představa sdružení je, že papír a plasty budou popelářské vozy svážet jednou měsíčně, bioodpad pak jednou za dva týdny.

„Momentálně nebudeme vyhlašovat jednotné výběrové řízení, bude to na městech, aby se dohodla se stávajícími firmami a upravila smlouvy,“ doplnila manažerka.

Do projektu se zapojilo šest obcí ze sdružení a tři nečlenské na základě partnerské smlouvy. Krušnohorci se přitom inspirovali na Moravě, kde podobný systém už funguje.

Nádoby přímo u domů

„Je docela možné, že se do něj v budoucnu zapojí také další města a obce z regionu. Stejnou zkušenost mají rovněž na Moravě, kde to nakonec vyústilo i ve vznik vlastní svozové firmy. Ale to je běh na dlouhou trať, více uvidíme po prvním roce provozu,“ naznačila možný vývoj Krumphanzlová.

Projekt počítá s tím, že se v rodinné zástavbě objeví nádoby na papír, plasty a bioodpad. Většina z nich má objem 240 litrů. Důležité je, že je lidé dostanou zdarma. „Fakt, že budou mít nádoby na separovaný odpad přímo u domů, lidem zjednoduší třídění, a umožní tak snížit množství odpadu komunálního,“ podotkla Krumphanzlová.

Poctivost se vyplatí

Systém Door to Door separace má pomoci, aby se nezvyšovaly poplatky za svoz komunálního odpadu. Někde může gradovat tím, že za něj obyvatelé nebudou platit vůbec.

„V momentě, kdy lidé začnou poctivě třídit odpad, se obci vyplatí uhradit náklady na jeho likvidaci z vlastního rozpočtu, neboť objem výrazně klesne,“ řekl hroznětínský starosta Martin Maleček.

Například bioodpad přitom podle Malečka zcela zbytečně končí v běžných popelnicích. „Tím se prodražují nejenom náklady na odvoz, ale i skládkování. Dochází totiž k překračování váhového limitu na občana,“ vysvětlil starosta.

Cena zatím roste

Jáchymovská místostarostka Lada Baranek tvrdí, že pokud se nakládání s komunálním odpadem správně uchopí, mohou na něm obce i vydělat. V případě lázeňského města pod Krušnými horami je ale tento ideál ještě daleko.

Ceny za likvidaci komunálního odpadu naopak zatím rostou. „Vloni přibližně o 380 tisíc korun,“ potvrdila místostarostka.

Systém separace by pak podle ní měl ve městě zvrátit poměr mezi směsným a separovaným odpadem. Zatímco celorepublikový průměr je 60 procent ve prospěch separovaného, v případě Jáchymova je to jen 28 procent. „Fakt, že budou mít nádoby na separovaný odpad přímo u domů, lidem zjednoduší třídění a umožní snížit množství odpadu komunálního,“ dodala Baranek.