Matematika česky i německy. V Chebu otevřou první dvojjazyčnou třídu

Pronikat do tajů jazyka našich nejbližších sousedů budou děti v rámci běžných vzdělávacích předmětů, jako je například matematika, člověk a jeho svět nebo nejrůznější výchovy.



„Již od 1. ročníku se v této třídě budou děti seznamovat se základy německého jazyka. Výuka ve všech předmětech, kromě češtiny, bude probíhat tandemově. To znamená, že ve třídě budou dva pedagogové, kteří se ve vedení činností budou střídat. Přechod mezi cizím a mateřským jazykem by se měl stát přirozenou součástí výuky. Samozřejmostí je, že český pedagog i rodilý mluvčí budou mít požadované vzdělání,“ nastínila ředitelka školy Štěpánka Dostálová.

Ta zároveň ujistila, že čeština jako mateřský jazyk nebude opomíjena, a zmínila, že počet žáků bude v této třídě nižší.

„Pro co nejvíce efektivní výuku bude do této třídy docházet maximálně 18 žáků. Vyučovat se bude různými formami a metodami. Zpočátku půjde především o hravou formu výuky. Cílem je žáky nepřetěžovat, ale naopak nenásilným a zábavným způsobem obohacovat,“ popsala ředitelka Dostálová

Děti podle ní v průběhu hodiny zažijí nejrůznější aktivity, jako jsou německá konverzace, didaktické hry, zpěv, tanec, sportovní hry, počítání či soutěže. „Budeme hodně spolupracovat s naší partnerskou školou Mittelschule Waldsassen. Chystají se společné pobyty českých a německých žáků i pedagogů, sportovní aktivity, kulturní akce, historické exkurze nebo výlety,“ dodala Dostálová.

Podle jejích slov budou mít v této třídě žáci k dispozici české a německé učebnice, budou využívat nejrůznější cizojazyčné pohádky, příběhy, časopisy, videa, písně a didaktické pomůcky. „Velkou oporou nám bude moderní technika, která umožní zapojit do online výuky v reálném čase žáky ve třídě české a německé,“ doplnila ředitelka Dostálová.

Ta plánuje, že by se na 6. základní škole mohly letos otevřít tři první třídy, z nichž jedna by byla právě s rozšířenou výukou němčiny. Ta by měla žáky postupně připravit na to, aby měli v deváté třídě znalosti na úrovni německého jazykového diplomu.