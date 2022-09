Nové přírodovědné centrum si samo zastíní okna i zatáhne rolety

„Veškerou techniku zajišťující stínění a větrání už máme namontovanou. V současné době se ovládání rolet a markýz připojuje na řídicí centrum. Vše bude fungovat automaticky v závislosti na vnitřní teplotě. Jakmile začne pražit slunce, okna se sama zastíní. V případě špatného počasí dá meteostanice pokyn, aby se markýzy a rolety zatáhly, a nedošlo tak k jejich poškození, což hrozí zejména při větru,“ popisuje ředitel domu dětí Miroslav Šverdík.

Podle jeho slov se jako první v novém prostředí zabydlí tropické a subtropické rostliny, které po celou dobu výstavby přežívaly na chodbách, v učebnách i kancelářích domu dětí nebo v provizorním fóliovníku na zahradě.

„Už jsme začali s postupným přesouváním citrusů. Nějaká poškození a ztráty byly, ale nejsou významné. Pomohlo nám, že byla mírná zima,“ konstatuje ředitel.

Přesun čeká i více než tři desetiletí staré citrusy, z nichž mnohé patří k raritám a byly vyšlechtěny v Rusku. „Jsou to vzácnější odrůdy, které se u nás jen tak nevidí. Máme tu také například fíkovníky,“ ukazuje ředitel Šverdík s tím, že nově budou mít ve skleníku i citrusy v jedné vývojové linii.

Návštěvníci uvidí, jak vypadala mateřská rostlina, z níž se získávají různé druhy kultivarů. Druhý skleník bude vyhrazený rostlinám z jednotlivých světadílů. Vedle evropských rostlin tu porostou zástupci africké, asijské či americké flory.

Splněný sen s moderními vymoženostmi

V současné době se vyrábí nábytek a centrum se otevře hned, jakmile bude instalované vnitřní vybavení. „To by mělo být podle smlouvy hotové do konce října. My ale doufáme, že se nám podaří domluvit se na dřívějším termínu,“ věří Miroslav Šverdík s tím, že zakoupit a namontovat se musí i voliéry pro exotické ptáky.

„Otevření se blíží a my všichni se na to ohromně těšíme. Je to splněný sen, o kterém jsme mluvili více než deset let a teď se konečně splnil, navíc se všemi moderními vymoženostmi. Je tu fotovoltaika, objekt vytápíme tepelným čerpadlem,“ doplnil ředitel Šverdík.

Nové přírodovědné centrum bude k dispozici nejen domu dětí, ale dopoledne jeho prostory poslouží pro výuku dětí z mateřských a základních škol, například při hodinách přírodovědy. Do budoucna se plánuje, že by se zde mohli učit i středoškoláci.

Stavba vyšla na přibližně 35 milionů. Městu Cheb se na jeho vybudování podařilo získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši 18 milionů korun.