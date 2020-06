Místo Sardinie Orlík. Politici z kraje většinou plánují dovolenou v Česku

„Určitě jedeme na dovolenou do Čech, do Beskyd. Měl jsem jet do Lázní Bojnice na Slovensku, ale to neklaplo. Termín mi dali někdy na říjen,“ prozradil hejtman Petr Kubis (ANO), který se do Bojnic chystá na podzim s manželkou. Zároveň doplnil, že pobyt je za příznivou cenu, zahrnuje některé procedury a navíc ještě krásné prostředí.



V očekávání ohledně dovolené je zatím krajský radní pro zdravotnictví Jan Bureš (ODS). S rodinou plánoval, že v létě odletí ke Středozemnímu moři. To mu ale nejspíše nahradí česká vodní nádrž.

„Od ledna máme koupené letenky na Sardinii, kam jsme měli letět po skončení karlovarského filmového festivalu. Nejdříve jsme měli odletět, pak se vše posunulo a teď nevíme. Takže máme náhradní variantu, a to že pojedeme na Orlík. Sardinie a Orlík, to je skoro podobné,“ řekl Jan Bureš. Důležité prý pro něj je, že v případě dovolené u známé české přehrady by šlo o ubytování v chalupě. A ta má udírnu.

Plánovaný výlet do zahraničí si musel rozmyslet také krajský radní pro školství Jaroslav Bradáč (bez politické příslušnosti). Za pár dní už měl sedět v letadle do Portugalska, kde žije jeho vnučka.

„Už jsem ji tři roky napřímo neviděl, jen přes telefon. Ale vrátili mi letenky, protože lety jsou zrušené,“ uvedl. Nyní přemýšlí spíše nad tím, že vyrazí společně s paní do některých z českých lázní. Namísto letenky do Portugalska je Jaroslav Bradáč majitelem voucheru, jako řada jiných českých turistů, kteří si svou dovolenou mají vybrat později.

Krajský radní pro regionální rozvoj Josef Janů se zase v létě chystá na Slovensko.

Ryze v České republice plánují volné letní dny trávit radní Karlových Varů. A někteří hodlají také sportovat. Primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) si například pořídila elektrokolo a vyrazí aktivně odpočívat do hor. Buďto do Jeseníků, anebo stejně jako hejtman do Beskyd. Z Karlových Varů ale na zvolené místo dojede autem.

„Původně jsem každý rok jezdila do Itálie a měla jsem ji v plánu i letos. Vzhledem k okolnostem se tam ale na dovolenou chystat nebudeme,“ uvedla Andrea Pfeffer Ferklová. Důvodem podle ní není strach z koronaviru, nýbrž její zjištění, že ani pořádně nezná Českou republiku. „Proto to zkusím procestovat tady,“ doplnila.

Vlastivědné vycházky i výjezdy na motorce

Do poznávání tuzemska se pustila také rodina primátorčina náměstka pro investice Petra Bursíka (ODS). Náplní volného času se jí staly takzvané vlastivědné výlety na kole nebo po svých. „Dcera má ve vlastivědě vodní toky, pohoří a tak dále,“ vysvětlil náměstek. Bursíkovi podle něj zatím počítají s tím, že zůstanou v Čechách, neboť dceru čekají příměstské tábory.

Jestli nakonec vyrazí i někam k moři, momentálně náměstek neví. „Řešíme to doma víceméně operativně,“ prozradil.

Primátorčin náměstek pro strategie a dotace Tomáš Trtek (ANO) letos v létě vyrazí s rodinou na Moravu, konkrétně na Slovácko, a to za příbuznými. „Do zahraničí se nechystám,“ uvedl náměstek, který za příznivého počasí jezdí do úřadu na motorce. Tu podle svých slov ani v létě v klidu nenechá, a tím pádem nenechá v klidu ani manželku.

Jinou prázdninovou dovolenou než doposud letos prožije primátorčin náměstek pro majetek Josef Kopfstein. Se ženou ji budou trávit v Brně, ačkoli jinak každý rok jezdil po světě.