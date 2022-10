Kraj pomůže městům dovybavit ordinace, mohou získat až půl milionu

„Tento program se týká sídel do dvaceti tisíc obyvatel,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Vznik dotačního programu podle něj spustila individuální žádost nejdecké radnice o příspěvek na nákup rentgenu.

Program dává podobným žádostem jasná pravidla. Do nich patří, že spoluúčast kraje na pořízení zdravotnických přístrojů bude činit maximálně 50 procent. „Týká se to zařízení s cenou nad půl milionu. Půlmilion je zároveň maximální výše dotace,“ upřesnil hejtman.

„Každá koruna nám pomůže,“ reagovala na nový dotační titul starostka Nejdku Ludmila Vocelková. Rentgen, na jehož pořízení požádala radnice o individuální dotaci kraj, ve městě fungoval řadu let, na sklonku roku 2020 ovšem stávající poskytovatel této služby skončil.

„Hledali jsme celý rok náhradu, což se podařilo. Když pak byl hejtman Kulhánek u nás, seznámili jsme ho s našimi problémy, mezi něž patří i zdravotnictví. Na to konto jsme pak požádali o individuální dotaci,“ konstatovala starostka Nejdku s tím, že rentgen nebude sloužit pouze pro pacienty z města, ale i z okolních spádových obcí.

Dotační titul budou krajští zastupitelé schvalovat 31. října tak, aby první zájemci mohli žádat už v listopadu. „Zatím by ve fondu byl milion korun. Pokud by pro letošek tato částka nestačila, přidáme. Pro příští rok pak počítáme s alokací v řádu jednotek milionů korun,“ doplnil Petr Kulhánek.

Pomoc pediatrům

Na krajském úřadu řeší i nedostatek pediatrů v regionu. Ti stávající jsou často v důchodovém věku a mladých se nedostává. To by mohl změnit příspěvek na specializované vzdělávání, který nově mohou získat právě také pediatři. „Jeho výše je nyní 20 tisíc korun měsíčně a lékař jej může čerpat až pět let,“ naznačil Petr Kulhánek jeden ze způsobů, jak do regionu přilákat nové lékaře pro děti a dorost.

Ze stávajících dotačních titulů na vybavení ordinací lékařů pak kraj vbrzku vyplatí tři miliony korun. O dotaci pro praktiky požádali z Teplé, Bochova a Mariánských Lázní, zubařskou ordinaci pak budou mít v Nové Roli. Příspěvek na zubaře v nedávné minulosti získal Jáchymov, kde tato odbornost několik let chyběla.