Řidič v protisměru se na dálnici začal otáčet, nabouralo do něj další auto

9:44

Do nebezpečné situace dostal sebe i ostatní čtyřiasedmdesátiletý řidič, když na dálnici D6 na Sokolovsku vjel špatným sjezdem. Dostal se do protisměru a při otáčení do něj narazilo auto.