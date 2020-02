Opilý řidič při honičce s policií povalil zastávku, auto převrátil

Šestatřicetiletého muže z Chomutovska chtěla hlídka zastavit v sobotu kolem desáté večer v Hlavní ulici v Dalovicích. Muž ale nezpomalil a v rychlosti se řítil na policistu, který stihl jen tak tak uskočit, aby ho auto nesrazilo.



„Policisté ihned nasedli do služebního auta a začali řidiče pronásledovat. Ten pokračoval do ulice Příčná, kde se jej hlídka snažila opakovaně předepsaným způsobem zastavit, a to pomocí světelného výstražného zvukového zařízení. Muž ale nedbal opakovaných výzev a naopak začal hlídce ujíždět,“ popsala krajská policejní mluvčí Eva Valtová.

Riskantní jízdu opilý šofér nezvládl. Nejdřív najel na obrubník, který jej odrazil na zábradlí. Pak narazil do autobusové zastávky a převrátil se s vozidlem na střechu. Při dopravní nehodě neutrpěl žádné zranění.

„Po chvíli se ukázal důvod jeho počínání. Nejenže za volant usedl přes vyslovený zákaz řízení všech motorových vozidel, ale navíc posilněn alkoholem. Provedená orientační dechová zkouška u něj prokázala 1,67 promile alkoholu. Policisté na místě muže zadrželi a eskortovali na policejní služebnu,“ uvedla mluvčí.

Muž nyní čeká v policejní cele na rozhodnutí soudce o vazbě. Ve vězení může skončit až na šest let, obviněný je z násilí proti úřední osobě, ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

„Pro kriminalisty však není žádným nováčkem. Uvedeného jednání se dopustil i přesto, že byl již v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzen Okresním soudem v Karlových Varech,“ doplnila k případu Valtová.