Opilec nezvládl jízdu chebskými ulicemi, naboural tři zaparkovaná auta

„Jednatřicetiletý řidič fordu zřejmě nezvládl řízení a se svým vozidlem přejel v ulici Jungmannova do protisměru. Pak narazil do zaparkovaného automobilu značky Hyundai, které bylo po nárazu odraženo a taktéž narazilo do zaparkovaného fordu. Tento automobil poté narazil do vozidla značky Mercedes-Benz,“ popsal kolizi krajský policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Kromě svého auta tak šofér poškodil další tři vozy. „Škoda na poničených vozidlech byla předběžně odhadnuta na přibližně 300 tisíc korun,“ uvedl Kopřiva a dodal, že při nehodě se nikdo nezranil.

Řidiči dali policisté na místě dýchnout. Test na alkohol ukázal 1,8 promile.

„Přesná příčina a okolnosti této dopravní nehody jsou předmětem dalšího šetření,“ doplnil k případu mluvčí.