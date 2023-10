Parkování ve Varech bude pod přísnou kontrolou, pohlídá ho nová technologie

Kamery umístěné na vozidle snímají registrační značky zaparkovaných aut a v reálném čase získávají představu o tom, jestli některá z nich neparkují v rozporu s vyhláškou. Zjištěné prohřešky pak systém dokáže poslat k vyřízení úředníkům, kteří mají přestupky na starost.

„Systém je do jisté míry automatizovaný, člověk do něj zasahuje jenom okrajově,“ uvedla primátorka Andrea Pfeffer Ferklová.

Záměrem magistrátu je, aby novinka začala fungovat v příštím roce. Souvisí s rozšiřováním parkovacích zón. Nyní se připravuje ta v Tuhnicích. „V určitých časech zde chceme umožnit parkování i nerezidentům,“ podotkla primátorka. To ale znamená výměnu části parkovacích automatů. Do těch modernějších budou lidé zadávat i registrační značku svého vozu.

Náklady na pořízení speciálně vybaveného vozu budou přibližně čtyři miliony korun. Většina z této částky padne technologii vozu. Město bude sumu hradit z vlastních prostředků.

Návratnost investice je podle Pfeffer Ferklové osm let. „Není to ale prioritou. Jde nám hlavně o to vyřešit problém parkování ve městě,“ zdůraznila primátorka.

Za parkovné se platí podle SPZ, Plzeň spustila pilotní projekt