Zmatený senior v Jáchymově po nárazu do zastávky skončil s autem na střeše

Dvaasedmdesátiletý řidič nejdříve havaroval v Ostrově, když se v Severní ulici zřejmě plně nevěnoval řízení, s vozidlem přejel do protisměru a narazil do projíždějícího vozidla značky BMW.

„Řidič ale po dopravní nehodě nezastavil a pokračoval dále v jízdě směrem do Jáchymova, kde před kruhovým objezdem vyjel vpravo mimo komunikaci,“ uvedl mluvčí krajské policie Jan Bílek.

Senior za volantem následně narazil přední levou částí vozu do plastového kontejneru na posypový štěrk a poté také do kamenné autobusové zastávky. Nárazem do zdi zastávky se vozidlo převrátilo na střechu.

„Policisté u obou řidičů provedli dechovou zkoušku na alkohol, která vyšla u obou s negativním výsledkem. Přesná příčina a okolnosti dopravní nehody jsou nadále v šetření policistů,“ dodal policejní mluvčí.