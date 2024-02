Letiště bude mít širší a delší ranvej, stavbě padne za oběť jedna sezona

Domněnka, podle níž by při úpravách dráhy pokračovala letecká doprava, se totiž ukázala jako lichá. „Rozhodli jsme proto o sloučení obou etap, a to do roku 2026,“ řekl hejtman Petr Kulhánek.

Co se financování chystané investice za téměř 1,5 miliardy týká, pracuje vlastník letiště stále s mixem složeným z peněz kraje, státu a soukromého sektoru. „Zapojení prostředků od soukromníků je podmínkou pro získání státní finanční podpory,“ podotkl hejtman.

Otázkou zůstává, z jakých státních zdrojů by peníze přišly. Státní fond dopravní infrastruktury totiž do podobných projektů regionálních letišť investovat ze zákona nemůže. Nyní může fond přispívat spíše na bezpečnostní opatření letišť.

Privátní sektor má zájem

„Peníze mohou jít například na detekční rámy nebo kamerové systémy, ale ne do letecké infrastruktury,“ řekl krajský zastupitel a poslanec Jan Bureš. Chce iniciovat změnu zákona, aby do budoucna mohl fond na takové projekty také přispět. „Pro kraj není důležité, zda peníze poskytne fond, nebo ministerstvo dopravy. Důležité je, aby byly,“ podotkl hejtman.

Ještě v únoru se podle Kulhánka každopádně uskuteční jednání o financování, včetně podmínek pro zapojení soukromých investorů. Zájem o zapojení privátních zdrojů vnímá hejtman jako výrazný.

„Podnikatelé vidí v našem projektu na rozšíření letiště potenciál pro další rozvoj cestovního ruchu v regionu,“ vysvětlil Kulhánek.

Mělo by to jít bez ztráty

Kraj proto zvažuje také cesty, jakým způsobem se soukromým investorům revanšovat. Třeba podílem na budoucím profitu z provozu letiště. „Zvažovali jsme i jeho přeměnu na akciovou společnost. Proces je to ovšem náročný a bez benefitů, které bychom potřebovali,“ doplnil hejtman. Soukromí podílníci by získali podíl na zisku, případnou ztrátu by sanoval kraj.

„Nepředpokládám ale, že by se v ní letiště po rekonstrukci mělo ještě octnout. Už osm pravidelných linek dokáže dostat provoz do černých čísel,“ dodal hejtman.

Letos začne do Karlových Varů létat první pravidelná linka po mnoha letech. Spojí krajské město s izraelským Tel Avivem. Vedle toho pokračují takzvané charterové linky do turisticky zajímavých destinací.

První pravidelná linka

Vedle cestovních kanceláří Čedok a Alexandria bude letos z Karlových Varů operovat i DER Touristik. Nabídne i lety do Tuniska. Celkem tak letos odletí 136 spojů. Většinu z nich si přitom rezervoval DER Touristik.

Kraj pokračuje v dotování všech letů z Karlových Varů. Maximální částka pro letošní rok je stanovena na devět milionů korun. „Pro charterové lety necelých pět, pro pravidelnou linku jsou pak stropem čtyři miliony korun,“ upřesnil Jan Bureš.

Podpora linky do Tel Avivu má přitom podle Bureše určitá specifika. „Karlovarský kraj bude přispívat pouze na neobsazená místa v letadle. Pokud dopravce spoj zaplní, příspěvek kraje logicky klesne,“ dodal Bureš.