Ranvej varského letiště rozšíří za půldruhé miliardy, možná už napřesrok

Potřebné úpravy karlovarského letiště pomohou naplno využít jeho kapacitu. S financováním úprav ranveje by mohl pomoct také stát. Práce na projektu ovšem doznaly zásadní změny. Původně měl projektant připravit podklady pouze pro rozšíření plochy, po úpravě zahrnují i její prodloužení.

„Touto změnou jsme ušetřili přes sto milionů korun,“ řekl náměstek hejtmana Dalibor Blažek. Právě takovou sumu by totiž musel kraj zaplatit za odvoz a skladování zeminy, která zbude po rozšíření plochy.

„Po doplnění projektu ji odvážet nemusíme, zůstane jako příprava na prodloužení dráhy,“ vysvětlil Blažek. Tato změna prodražila projektovou dokumentaci přibližně o 800 tisíc korun.

Úprava ranveje umožní naplno využít kapacitu

V souvislosti s prodloužením dráhy pak podle Blažka vyvstala nutnost vykoupit od Lesů České republiky přibližně deset hektarů lesa. „Dalších 7,5 hektaru si pronajmeme. Na této ploše, kde bude naváděcí světelný systém letiště, může zůstat porost limitovaný výškou,“ uvedl Blažek. O odkupu potřebných pozemků pak kraj jednal i s obcí Andělská Hora.

Oproti obecně zažité domněnce se přistávací plocha nebude primárně prodlužovat a rozšiřovat kvůli tomu, aby v Karlových Varech mohla přistávat větší letadla. Cílem této úpravy je naplno využít kapacit těch, které už do krajského města létají.

Letiště v současné podobě navíc nesplňuje kritéria některých leteckých společností.

Kraj chce získat peníze také od státu

„Rozšíření a prodloužení dráhy otevírá cestu k linkám provozovaným nízkonákladovými společnostmi, jako je Ryanair či EasyJet,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek. Navíc podle něj možnost využít plně kapacit letadel prodlouží jejich dolet až o třetinu. „Z Karlových Varů by se tedy mohlo létat do celé Evropy, ale dosažitelným se stane i blízký východ,“ řekl hejtman.

Kraj ovšem musí na realizaci všech výše zmíněných úprav sehnat potřebné prostředky. Jednou z cest je využít peněz ze státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

Základní myšlenkou je, že i regionální letiště patří mezi páteřní dopravní infrastrukturu. „A investice do ní nemůže stát nechat jen na krajích,“ řekl Kulhánek s tím, že pokud by se to mělo povést, neobešlo by se to bez legislativní úpravy.

Ve hře o financování akce je rovněž armáda

Novela zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury jde v současné době do sněmovny. „Chci podat pozměňovací návrh, aby z prostředků SFDI mohly být financované i investice do regionálních letišť,“ uvedl krajský zastupitel a poslanec Sněmovny Jan Bureš.

Novela ovšem nejdřív musí projít prvním čtením, teprve po něm bude možné pozměňovací návrhy podávat.

„Počítám, že by to mohlo být nejpozději do dvou měsíců,“ řekl Bureš. Jedná s ministerstvem obrany, zda by se nemohlo na rekonstrukci letiště podílet. Také armáda by mohla totiž využívat letiště pro svou potřebu. Před nedávnem v Karlových Varech přistály dva americké vojenské speciály s vojáky, kteří cvičí ve Vojenském újezdu Hradiště. „Paní ministryni to ale nevychází,“ dodal Jan Bureš.