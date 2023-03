Cizinec jel po dálnici v protisměru, policisté museli zastavit provoz

Řidiči si všimli vozidla značky Škoda ve směru ze Sokolova na Pomezí nad Ohří přibližně na 166. kilometru dálnice D6.

„Policisté vozidlo v protisměru zastavili a zastavili i provoz, aby se řidič mohl bezpečně otočit a odstavit osobní automobil ke krajnici, aby netvořil překážku. Ihned na to byl provoz na dálnici obnoven,“ uvedl mluvčí krajské policie Jan Bílek.

Policisté na místě zjistili, že jde o osmdesátiletého cizince, který si vůbec nebyl vědom, že vjel na dálnici v protisměru.

Následně se na místo dostavila hlídka dopravních policistů z Krajského ředitelství policie Karlovarského kraje, kterou řidič následoval na bezpečné místo k dořešení celé věci.

Policisté opakovaně radí, jak se v takové situaci zachovat: „Co nejdříve zastavte u kraje vozovky ideálně na levé straně z vašeho pohledu v odstavném pruhu, pokud to situace umožní. Pokud to možné není, zastavte co nejblíže u středového pásu dálnice. Zapněte výstražná světla, ať je vaše vozidlo vidět. Následně si oblečte reflexní vestu. Nikdo z cestujících nezůstávejte ve vozidle. Vystupte z něj a stoupněte si mimo pozemní komunikaci, ideálně za svodidla. Zavolejte na linku 158 a informujte o této události policii. Poté vyčkejte do příjezdu hlídky.“