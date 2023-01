Chebská MHD reaguje na stížnosti posílením spojů i novým jízdním řádem

Zpozdění, kvůli kterým se děti nedostaly včas do školy a lidé dorazili pozdě do práce. Nedostatečná kapacita ve špičkách. Nebo třeba potíže při vydávání Chebské karty. Problémy, s nimiž se potýkali v Chebu lidé cestující městskou hromadnou dopravou, by už měly být minulostí.

Došlo například k posílení některých spojů MHD, nový dopravce Dopravní podnik Cheb navíc slibuje změny, které by měly odrážet výhrady a přání obyvatel města. Na 5. února chystá vydání částečně upravených jízdních řádů, další novinky jsou plánované na duben.

„Čekali jsme do 13. ledna na veškeré připomínky od lidí a podnikatelských subjektů. Některé z nich jsme už zapracovali do změny jízdních řádů, které začnou platit v neděli 5. února. U některých spojů jsme odjezd posunuli o pět až deset minut dopředu, aby lidé stíhali nástup do práce a děti se dostaly včas do škol,“ uvedl koordinátor jízdních řadů Pavel Bohánek.

Podle jeho mínění je daný termín optimální, protože v Karlovarském kraji začnou jarní prázdniny, kterým navíc předchází pololetní volno.

Další změnou bude označování linek. „Lidé mi často říkali, že číslování linek, které zavedl bývalý dopravce (Autobusy Karlovy Vary - pozn. red), není přehledné. Takže jsem se vrátil zpět k tomu, co tu platilo zhruba před dvaceti lety. Zejména ti starší si na to ještě budou pamatovat,“ poznamenal Bohánek.

Podotkl, že k tomu, aby byly splněny další požadavky cestujících, bude třeba změnit linky u některých spojů, a to už je složitější proces. „Předpokládám, že nový dopravce požádá v této souvislosti o změnu licence. Tyto novinky by mohly začít platit 1. dubna,“ doplnil Bohánek.

Řidičů i autobusů má firma dostatek

Dopravní podnik Cheb začal ve městě jezdit od 1. ledna. Kvůli odvoláním předchozího dopravce ale mohl smlouvu s městem podepsat až 15. prosince. To silně zkomplikovalo přípravu i převzetí městské hromadné dopravy od bývalého provozovatele.

„Problémy byly, ale my jsme v závěru roku udělali maximum pro to, aby linky v Chebu mohly 1. ledna vyjet. A to se povedlo,“ řekl dopravně-technický ředitel Dopravního podniku Karlovy Vary Libor Škarda, pověřený řízením chebské přepravní společnosti.

Potíže přineslo hlavně vydávání nových předplacených karet, které v Chebu drží na 3 800 cestujících. „Při vydávání 200 karet denně ta výměna nešla stihnout. Cestující tak museli platit hotově u řidiče a to zdržovalo odbavení. Následně autobusy, zejména ty, které ráno vyjížděly z průmyslové zóny, měly zpoždění a nebyly schopny jej během dne dohnat,“ uvedl Libor Škarda.

Ujistil, že společnost má v současné době k dispozici dostatek vozidel i řidičů. „Samozřejmě že potřebujeme nabrat novou krev. Na všech možných liniích se proto snažíme, abychom do Chebu přilákali nové zaměstnance,“ doplnil.

Spory o změnu provozovatele MHD neskončily

Spory o změnu provozovatele MHD v Chebu však nekončí. Čeká se na definitivní stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k odvolání, které podal bývalý provozovatel městské dopravy.

Stejně tak se Dopravní podnik Cheb musí vypořádat s odvoláním jednoho z účastníků výběrového řízení na nové autobusy. Přestože původně bylo plánováno, že v chebských ulicích začnou nové vozy jezdit už v březnu, cestující se jich kvůli těmto problémům dočkají nejdříve v druhé polovině letošního roku.