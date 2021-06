Otevře až v září, přesto má nový domov seniorů už z poloviny obsazeno

Zároveň už jsou v plném proudu výběrová řízení na jeho zaměstnance a rychle se plní samotné pořadníky budoucích klientů. Domov je schopný ubytovat až 184 seniorů, jeho vedení přitom eviduje více než devadesát předběžných žádostí o umístění.

„Překvapuje mě i množství telefonátů ze strany zdravotních sester, ošetřovatelů nebo sociálních pracovníků, pracovat chce u nás čím dál víc lidí,“ říká ředitel domova Pavel Kyzlink. Personál si tak může dokonce i vybírat.



„Rozhodně jsem nečekala, že se bude hlásit tolik dobře vyškolených profesionálů, většina z nich mě navíc během pohovorů přesvědčila, že se seniory pracuje ráda a že je to baví,“ říká Soňa Slepičková, která nábor budoucích zaměstnanců organizuje.

Pro společnost ProSeneo, která domov ve Staré Roli buduje, pracuje už několik let v jeho sesterském zařízení v Říčanech u Prahy. „Mám tedy s čím srovnávat a kvalita lidí, kteří se v Karlových Varech o tuhle práci hlásí, je skutečně nadstandardní,“ dodává.

Samotná stavba postupuje podle harmonogramu, takže první klienty domov ubytuje už na začátku září. „Mezitím budeme s každým z nich včetně jejich rodinných příslušníků dělat speciální pohovory,“ upřesňuje Soňa Slepičková.

Bude bingo i kuželky

Jasno už je i v tom, co všechno chce seniorům karlovarské soukromé zařízení nabídnout.



„Ve snu by nás dřív nenapadlo, jak moc seniory baví třeba kuželky, šipky nebo bingo. To je doslova hit, a když se u nás v Říčanech koná, máme vždycky plnou jídelnu, takže bingo bude i tady ve Varech,“ usmívá se sociální pracovnice a dodává: „Klienty ale baví i trénování paměti, výtvarné činnosti, rádi si zajdou na pedikúru nebo ke kadeřníkovi. I tyto služby bude domov ve svém areálu poskytovat,“ upřesňuje sociální pracovnice.

Pro klienty pak budou k dispozici jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje, a to pro obě registrované služby, tedy domov seniorů i domov se zvláštním režimem. V něm budou ubytováni klienti s těžšími diagnózami včetně pokročilé demence nebo Alzheimerovy choroby.



Náklady na bydlení budou v případě jedné i druhé služby stejné a podle ředitele Pavla Kyzlinka jsou předběžně stanoveny na 23 tisíc korun měsíčně. Jeden zaměstnanec se přitom bude starat nanejvýš o dva klienty, na plný úvazek se tak chystá domov zaměstnat až 100 lidí. „Zajištěna bude kompletně i paliativní péče, jsme tak schopni postarat se o klienta až do samotného konce,“ dodává Pavel Kyzlink.

První soukromé zařízení svého druhu v kraji nabízí jako bonus to, co většina běžných domovů pro seniory kvůli své vytíženosti nedokáže. „V akutním případě jsme schopni klienta, který se rychle zdravotně zhorší a rázem vyžaduje péči dvacet čtyři hodin denně, ubytovat v řádu dní,“ konstatuje Soňa Slepičková. Na umístění do domova přitom senioři v Karlovarském kraji čekají v průměru až tři roky.