Ve filmu o klinické smrti zazáří i hollywoodská hvězda Brendan Fraser

„Když srovnám původní scénář, který vznikl půl roku po vydání knihy, s tím konečným, je to obrovský rozdíl,“ připustil autor, režisér a protagonista Dimenze.

Ke tvorbě filmu totiž přistupoval kreativně. Dal nejen na své pocity a nápady, ale také na reakce diváků při zkušebních projekcích. „Ta poslední se uskutečnila 22. února letošního roku. Od té doby jsme do střihu snímku už nezasáhli, ladil se pouze zvuk a předělávaly se některé trikové záběry,“ řekl Dalibor Stach.

Na trikovou techniku sázel tvůrce minimálně. Vše, co bylo možné, točil v reálném prostředí. A tak i vrak letadla, který zdobí plakát filmu, je skutečný. Letoun havaroval v Mostě jen čtyři dny poté, co s ním filmaři skončili natáčení.

Ve filmu, stejně jako v knize, se autor snaží popsat své osobní zkušenosti s klinickou smrtí. Tento prožitek ostatně spojuje několik lidí, kteří se na filmu podíleli. „Během natáčení totiž vyšlo najevo, že zkušenosti s klinickou smrtí mají i herci Brendan Fraser a Michal Novotný,“ potvrdil režisér a scenárista Dimenze.

Ta vznikala ve spolupráci s partnery z USA. Proto při přípravě díla padala i jména takových herců, jako je Chris Hemsworth (Avengers), Bruce Willis (Smrtonosná past) či Courteney Coxová (Přátelé).

Vedle Brendana Frasera, jehož znají diváci například z filmů Mumie, Mumie se vrací či Mumie: hrob dračího krále, a který letos zazářil v dramatu The Whale, se v Dimenzi představí i další známá tvář z amerických produkcí, herečka Marcia Crossová.

Tu proslavila zejména role v seriálu Zoufalé manželky. Účast v projektu Dimenze je podle serveru CSFD zatím její poslední rolí. Z tuzemských herců ve filmu hrají vedle zmiňovaného Michala Novotného také například Bolek Polívka, jeho bývalá manželka Chantal Poullain, Michal Suchánek, Richard Genzer či Bohumil Klepl.

Diváci uslyší více jazyků

Natáčení Dimenze ovlivnila i epidemie covidu. Při ní tvůrci zastavili veškeré práce na postprodukci a dělali jen triky a střih. „Paradoxně to snímku pomohlo,“ našel na neplánovaném zdržení Stach i pozitiva. S čím však trochu bojoval, byla filmová hudba. Skladatel, který ji tvořil, měl autonehodu, takže práce nemohl dokončit. Nakonec hudbu za rekordně krátkou dobu tří týdnů letos v září složil takříkajíc na klíč americký autor Matt Gates.

Film Dimenze má ve své konečné podobě stopáž 93 minut. Byl natáčený vícejazyčně, takže diváci uslyší vedle češtiny i angličtinu a slovenštinu. Dalibor Stach chce do příštího května absolvovat na devadesát projekcí s besedou, do kinodistribuce by měl jít snímek na podzim příštího roku. „Rád bych film také přihlásil na festivaly do Cannes a Karlových Varů. Ne ale do soutěžní sekce. Nejde mi o ceny. Spíš o to, aby si divák odnesl emoční zážitek,“ dodal tvůrce.