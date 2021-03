Nechceme tu zápach, vyhánějí někteří lidé ostrovské hasiče s dezinfekcí

Nákaza v Karlovarském kraji podle aktuálních dat brzdí, přesto je v Ostrově momentálně nakaženo více než 350 lidí.



Radnice se proto rozhodla pravidelně dezinfikovat všechny veřejné prostory, úřady i domovy pro seniory.



Dobrovolní hasiči zasahovali v posledních dnech i v bytových domech. Dezinfikovali společné chodby, výtahy a schodiště. K tomu používali speciální „dělo“ Swingfog, které dokáže během pár desítek minut vydezinfikovat až 5 tisíc metrů čtverečních, a také ruční chemické mlhovače.

„Zařízení Swingfog s technologií tepelného aerosolu dekontaminuje povrchy a prostory až na čtrnáct dní, přesto město rozhodlo, že budeme v prostorách, kde dochází ke kulminaci osob, zasahovat jednou týdně,“ upřesňuje velitel jednotky dobrovolných hasičů Josef Černý.

Jenže se stalo něco, co nečekal snad nikdo. Obyvatelé některých domů se začali bouřit, hasičům hlasitě nadávali a z domů je vyháněli. Vadil jim zápach dezinfekce. „Když to trvalo už několik dní, museli jsme to začít řešit,“ podotkl velitel jednotky.

„Nadávání a vyhazování ze vchodu hasiče neodradilo. V srdci jsou to pořád profíci,“ řekl starosta Ostrova Jan Bureš.

Specialista odpor lidí nechápe

Jednatel ostrovské úklidové firmy Atut-tuty, která zajišťuje i úklid nemocnic a úřadů, Roman Říha nad tím jen nevěřícně kroutí hlavou: „Každý, kdo je zodpovědný k sobě a svému okolí, pomoc města přivítá. A nemá to nic společného s tím, jestli souhlasím, či nesouhlasím s aktuálními opatřeními vlády. Když můžu udělat něco pro své bezpečí, tak to přece udělám! Tahle služba města je navíc zcela zdarma, o to spíš nechápu ty, kteří ji odmítají.“



Roman Říha dokonce používá pravidelně při nákupech jednorázové hygienické rukavice a po příjezdu domů každou věc z nákupní tašky předtím, než ji uloží na místo, otře dezinfekčním ubrouskem.

„To není profesionální deformace, to je v téhle době podle mého absolutní nutnost,“ tvrdí odborník. „Pokaždé, když se dotknete zábradlí, kliky domovních dveří nebo madla nákupního košíku, ještě radím vydezinfikovat si pečlivě ruce,“ dodává.

Podle mluvčí krajské hygieny a epidemioložky Michaely Zajíčkové se rovněž hygienici k plošné dezinfekci prostor v případě nutnosti uchylují. „Toto opatření hygienici vyhlašují všude tam, kde je zjištěno ohnisko nákazy, tedy například v zařízení s větším počtem pozitivně testovaných osob,“ vysvětluje epidemioložka s tím, že jde o standardní a tedy i funkční postup proti šíření onemocnění covid-19.

Ostrovská radnice se problém pokusila vyřešit tak, aby to vyhovovalo všem. Nadále bude pravidelně poskytovat pomoc při dezinfekci společných prostor už jen v případě městských domů a institucí.

„Má-li však zájem o pravidelnou dezinfekci ve svém domě i sdružení vlastníků, vyjdeme jim vstříc,“ uvedl starosta Bureš. Vlastníci si mohou o dezinfekci prostor požádat prostřednictvím e-mailu dezinfekceostrov@seznam.cz.

„Už se nám lidé samozřejmě ozývají, a to po desítkách, do těchto domů tedy budeme chodit i v následujících měsících a společné prostory dezinfikovat pravidelně týden co týden,“ potvrdil velitel dobrovolných hasičů Josef Černý.

Sdružení vlastníků jednoho z domů v Komenského ulici už hasiče také kontaktovalo. „Přijeli ze dne na den. U nás ve vchodě totiž máme aktuálně dva pozitivně testované sousedy, pomoc hasičů proto vítáme,“ uvedla za sdružení vlastníků v tomto domě Magdaléna Novotná.

K 10. březnu bylo v Ostrově potvrzeno onemocnění covid-19 u celkem 354 lidí, tedy zhruba u každého čtyřicátého obyvatele města. Velitel Městské policie Ostrov Ladislav Martínek k tomu dodává, že aktuální nařízení vlády nedodržuje až 30 procent lidí a po městě dál chodí bez roušky či respirátoru.

„Nejspíš budeme muset přitvrdit,“ komentuje to Martínek. Za poslední týden strážníci zasahovali v ostrovských ulicích v bezmála padesáti případech, u šesti z nich padly i první pokuty. „A zdaleka ne poslední,“ upozorňuje velitel.