V nemocnicích pomáhají hasiči i vojáci, antigenní testování nekončí

S ošetřovatelskou péčí v nemocnicích v Karlových Varech, Chebu, Sokolově a také na covid centru v Nemocnici Mariánské Lázně a v zařízení REHOS v Nejdku pomáhá 64 hasičů, dalších 40 odebírá vzorky či rezervuje termíny na provedení odběrů.

Krajské call centrum, kde se sbíhají rezervace k provedení antigenních i PCR testů, mají pak právě hasiči kompletně na starosti.



Na testy už se nečeká

Za tři týdny, kdy je antigenní testování otevřeno široké veřejnosti, hasiči vytvořili celkem 3518 rezervací. „Na následující dva týdny je zatím 332 rezervací, přičemž volná kapacita na odběrových místech v kraji je celkově 1652 míst,“ upřesnil tiskový mluvčí krajských hasičů Martin Kasal.

Kapacita testování se podle něj plánuje právě na dva týdny dopředu, aby se případně podle zájmu operativně navýšila. Zatím to tak nevypadá, zájem veřejnosti už není zdaleka tak velký jako před Vánocemi. Denně je od začátku týdne provedeno asi jen na tři stovky antigenních testů.

Od středy je zároveň jasné, že antigenní testování s 15. lednem nekončí, jak bylo původně plánováno, zájemci se tak budou moci preventivně testovat i nadále. Potvrdil to ministr zdravotnictví Jan Blatný.

Pravidelně testovat se mohou lidé na osmi odběrových místech v kraji včetně těch na pracovištích regionální sítě laboratoří Lab In. Jejich šéf David Hepnar upozornil, aby se lidé testovat nechali, avšak smysluplně.

„Ideální načasování je dva dny před kontaktem s člověkem z rizikových skupin. Kdo se pak dlouhodobě stará o nemocného člověka či seniora, měl by se nechat testovat pravidelně, tedy s odstupem každých pěti dní,“ doporučil David Hepnar.

Zachrání to očkování

V úterý bylo v kraji onemocnění covid-19 nově diagnostikováno u 417 odebraných vzorků. To je druhé nejvyšší číslo od začátku pandemie. Zatím nejvíc pozitivních testů, konkrétně 488, potvrdily krajské laboratoře ve středu 30. prosince. Právě s koncem roku začal stoupat i počet covidových pacientů, jejichž stav vyžadoval hospitalizaci.

„V tuto chvíli máme hospitalizovaných více než dvě stě pacientů s covidem a nemocnice v kraji jsou na hranici svých kapacit. Chybí zejména lůžka intenzivní péče,“ upozornil hejtman Petr Kulhánek.

Ve dvou největších nemocnicích v Karlových Varech a v Chebu je zároveň v pracovní neschopnosti už přes 60 zaměstnanců, sokolovská nemocnice pak hlásí 14 pozitivně testovaných pracovníků. To je limitující při navyšování kapacit lůžkové péče, proto kraj hledá podle hejtmana volné kapacity v nemocnicích v okolních krajích. Zatím však neúspěšně.

Nemocnicím chybí personál

„Personál, který umí pečovat o pacienty na ventilaci, musí být navíc dobře proškolený, ne každý zdravotník to zvládne,“ upozornila mluvčí sokolovské a ostrovské nemocnice Markéta Singerová. Jediné východisko je tak podle ní už jen vakcinace. „Zaměstnanci obou našich nemocnic mají o očkování velký zájem, v tuto chvíli už jen čekáme na dodávku dalších vakcín,“ dodala Singerová.

Také karlovarská záchranka už začala své zaměstnance očkovat. „Celkem bude do zítřka naočkováno 60 procent našich zaměstnanců,“ potvrdil mluvčí záchranářů Radek Hes. Jedná se o zaměstnance z výjezdu, tedy záchranáře, řidiče vozů záchranné služby a také lékaře. Na základě domluvy se zřizovatelem bylo zároveň dohodnuto, že si záchranáři očkování svých zaměstnanců zajistí vlastními silami.

Hejtman Petr Kulhánek už také potvrdil, že kraj počítá se třemi velkokapacitními očkovacími centry pro veřejnost. Ta by se měla začít očkovat od začátku února. To největší by mělo vzniknout v karlovarské KV Areně, další by měla být v Sokolově a v Chebu.