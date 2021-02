Ostrov začíná ve velkém dezinfikovat školy, úřady i chodby bytových domů

„Tento týden jsme totiž zaznamenali smutný rekord. Počet pozitivně testovaných na covid-19 vystoupal v našem městě na číslo 341 a zemřel další člověk. Od začátku pandemie tak cenu nejvyšší zaplatilo už 40 našich spoluobčanů,“ konstatoval starosta města Jan Bureš.

„Vím, jak je to těžké, že někdy naše maminky a babičky nechtějí poslechnout a na ten nákup si prostě musí dojít. Zkuste je ale přesvědčit, že jim rádi nákup obstaráme přes službu Senior Express. Musíme to vydržet, následující týden bude kritický,“ dodal starosta.

Dodal, že vlastníci bytů si mohou na městském úřadě hned v pondělí zdarma vyzvednout dezinfekci, a postarat se tak o společné prostory ve svých domech. „Je to naprostý základ, abychom byli všichni ve větším bezpečí,“ apeloval starosta.



Podle něj by zároveň měli všichni zaměstnavatelé ve městě co nejdříve nakoupit respirátory a rozdat je svým lidem.



Speciální dělo se nezastaví

Od dnešního rána ostrovští dobrovolní hasiči zasahovali na Základní škole Májová, kde speciálním přístrojem ošetřili družiny a šatny, v minulém týdnu už sem přijeli kvůli třídám.



„Zařízení Swingfog s technologií tepelného aerosolu dekontaminuje povrchy a prostory až na 14 dní, přesto budeme v prostorách, kde dochází k větší kulminaci osob, zasahovat jednou týdně,“ potvrdil velitel jednotky Josef Černý.

Poté, co dobrovolní hasiči dezinfikovali prostory ve škole, přesunuli se do penzionu pro seniory. „V podobných zařízeních používáme jiný typ dezinfekce i zařízení. A to hlavně kvůli hluku a také proto, aby se prostory daly ihned používat,“ upřesnil Černý.

V případě použití zařízení Swingfog se totiž musí prostory nejdříve řádně vyvětrat a přístupné jsou až po hodině. Přístroj ale dokáže během pár desítek minut vydezinfikovat až 5 tisíc metrů čtverečních, navíc vytváří mlhu, takže dezinfekce pronikne úplně všude.