Speciální fasáda prodraží opravu Císařských lázní ve Varech o pět milionů

Rekonstrukce státem chráněného historického objektu začala před dvěma lety, dnes jsou práce zhruba v polovině a podle hejtmanství vše běží podle harmonogramu. A to i přesto, že projektová dokumentace doznala velkých změn.

„Například střecha atria je nově koncipována tak, aby měla vstupní otvory pro předměty větších rozměrů, které by se jinak do objektu klasickými dveřmi nikdy nedostaly. Do budoucna to bude zapotřebí mimo jiné kvůli instalaci velkých uměleckých děl,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek.

V současnosti dělníci v objektu montují rozvody a provádějí se další restaurátorské práce, právě ty se však oproti původním plánům rovněž prodražují.

Patinace je nutná

Aktuálně schválila Rada Karlovarského kraje na základě požadavku orgánu památkové péče a Národního památkového ústavu v Lokti nový způsob provedení barevného řešení fasády budovy.

„Podle památkářů je totiž nutné zajistit speciální barevnost fasády tak, aby připomínala původní záměr architekta a stavitele,“ vysvětlil krajský radní Pavel Čekan.

S pražskou firmou Pracom, která se na rekonstrukce a obnovu kulturních památek specializuje a pracuje i na Císařských lázních, už kraj jedná. „Předpokládaná hodnota prací na speciální patinaci fasády je 5,3 milionu korun, o konečné ceně nyní s firmou Pracom jednáme,“ dodal Čekan.

Jak MF DNES potvrdil jednatel společnosti Pracom Jan Munzar, jsou práce na fasádě sice v tuto chvíli z důvodů dohadů ohledně financí a dalších smluv mezi dodavatelem a subdodavateli pozastaveny, firma ale se zakázkou již počítá a hlavně už má vlastní know-how.



„V podobném duchu jsme totiž realizovali během její rekonstrukce i fasádu budovy Národního muzea v Praze,“ vysvětlil Munzar.

Právě tady firma poprvé vyzkoušela speciální technologii, kterou vyvinula společně s památkáři. Ta bude nyní použita i při rekonstrukci fasády Císařských lázní. „Materiály, ze kterých se dříve omítky vyráběly, totiž už nejsou k dispozici. Při finalizaci tak dostane fasáda historického objektu několik speciálních nátěrů, které se budou aplikovat ručně pomocí hub, aby se docílilo specifické barevnosti. Tak trochu to vlastně připomíná tupování,“ vysvětlil jednatel firmy.

Podobné postupy ale podle něj vyžadují i speciální povětrnostní podmínky. „Materiál nesmí přemrznout, proto nejpozději v říjnu práce na fasádě zastavíme docela a pokračovat budeme až do jara pouze v interiéru,“ dodal.

Termín není v ohrožení

Veškeré vícepráce, které se zatím při rekonstrukci objektu objevily, podléhají podle hejtmana Petra Kulhánka detailní kontrole a dosavadní změny zároveň nebudou mít podle něj vliv na termín realizace projektu, který má být hotov napřesrok.

„O jakémkoli navýšení finančních prostředků zároveň samozřejmě rozhoduje vždy krajské zastupitelstvo. Revitalizujeme však historickou budovu a musíme s rizikem odhalení neočekávaných skutečností počítat. K vícepracím tak už došlo například při sanaci obvodového zdiva pilířů u bočních schodišť nebo u nových nálezů prvků k restaurování v Zanderově sále. Nyní schválila rada kraje právě i nový způsob řešení fasády budovy,“ dodal hejtman.

Náklady na vícepráce činí doposud 16,1 milionu korun, to znamená 2,36 procenta z celkové ceny díla. Ta je aktuálně vyčíslena na více než 977,6 milionu korun, z toho činí dotace ministerstva kultury 385,6 milionu. Sto milionů přidá ze svého rozpočtu město Karlovy Vary.

Oprava Císařských lázní v červenci



VIDEO: Rekonstrukce Císařských lázní v Karlových Varech Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu