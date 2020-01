Mariánské Lázně čeká další spor kvůli domu vrácenému americké rodině

Přestože soudní tahanice o majetek židovské rodiny Leitnerů zabavený za války německými nacisty zatím ještě definitivně neskončily, město Mariánské Lázně má v této souvislosti na krku další žalobu.

Tou se brání nespravedlnosti dosavadní majitelé domu v Klíčové ulici, advokáti Ladislav Jirásek a Robert Šup, kteří dům koupili a opravili. Poté, co o nemovitost přišli, žádají po radnici náhradu svých investic.



„V hrubých odhadech své nároky vyčíslili. Chtějí kompenzaci přibližně 4,5 milionu korun. Avšak po poradě s naším právním zástupcem jsem jejich předžalobní výzvu neakceptoval a budeme se soudit. Byl jsem ubezpečen, že šanci na úspěch máme, i když samozřejmě, stoprocentní jistotu předem nikdo nezaručí,“ uvedl mariánskolázeňský starosta Martin Kalina.

Doplnil, že město stejně v současnosti nemůže podnikat kroky k narovnání, protože soudní pře s Leitnerovými dosud neskončila. „Podle rozsudku dům patří Leitnerovým. My ale nyní čekáme, jak dopadne dovolání. Jsou tam ještě nějaké nesrovnalosti ohledně jiných odškodnění a taky existuje precedens, kdy v podobném případě nedostali původní majitelé dům celý, nýbrž jen jeho část,“ vysvětlil starosta Kalina.

Příběh plný dávných křivd začal v devadesátých letech minulého století, kdy se o lukrativní nemovitost v samém srdci lázeňského města přihlásil z dalekého zámoří potomek bývalých majitelů. Žadatelův dědeček zemřel při transportu do koncentračního tábora, zbytek přeživší rodiny se po válce usadil v Americe.

„V roce 1993 přijel do Mariánských Lázní zástupce rodiny Leitnerů požádat radnici o vrácení majetku svých předků. Vše proběhlo velmi korektně, on se zeptal, radnice jej po poradě s právníky odkázala na Benešovy dekrety,“ vzpomíná starosta.

Jenže s tím se vnuk bývalého majitele nespokojil a podal žalobu k soudu. A uspěl. Zásadní totiž je, že dům nejprve jako židovský majetek zabrali nacisté a teprve jim byl neoprávněně nabytý majetek zkonfiskován na základě dekretů. Dům se tak vrátil předválečným majitelům. Jenže nejvyšší soud část rozsudku krajského soudu o vrácení nemovitosti zrušil. Není totiž jasné, zda se má Leitnerům vrátit celá, či jen část.

Křivdu napravila další křivda, míní noví majitelé

Proti rozhodnutí o vrácení majetku se ozvali i bývalí vlastníci, advokáti Jirásek a Šup, kteří v této věci podali ústavní stížnost.

„O ní zatím nebylo rozhodnuto. Řízení před obecnými soudy bylo přerušeno až do rozhodnutí ústavního soudu,“ uvedli advokáti.

Už dříve však Jirásek označil za nespravedlivé, když křivda, která se bezpochyby udála rodině Leitnerů, je napravována další křivdou na občanech České republiky.

Podle vyjádření obou advokátů radnice v době privatizace prodeje věděla, že spor mezi městem a Leitnerovými není u konce, přesto dům změnil majitele. To ostatně potvrdil i starosta Kalina s tím, že tehdy se celá věc zadrhla a představitelé města i noví majitelé se o pokračujícím sporu dověděli až o sedm měsíců později. Viníka se dohledat nepodařilo.

„Opakovaně jsme navrhovali uzavření smíru, bohužel vždy bez jakékoliv odezvy, a to jak od města Mariánské Lázně, tak od rodiny Leitnerových. A protože město nemá zájem vrátit investici, kterou jsme do nemovitosti prokazatelně vložili, museli jsme se s ohledem na běh promlčecích lhůt obrátit na soud. Město bude celá kauza stát daleko víc, než pokud by došlo k dohodě o vypořádání,“ uzavřel advokát Jirásek.