Sokolovská chemička se po sto letech loučí s uhlím, spalovat bude plyn

Uhelný kotel přitom k chemičce patřil od samého počátku, tedy od roku 1917. „Zpočátku si dokonce podnik těžil uhlí sám,“ uvedl Milan Brejchal, výkonný ředitel Synthomer, a. s.



Technologie spalování uhlí prošla řadou etap úprav a modifikací vyplývajících jak z potřeb areálu, tak z legislativy s tím, jak nabývala důležitosti ochrana životního prostředí.



Právě ochrana životního prostředí je jedním ze základních důvodů, proč se podnik rozhodl investovat 136 milionů korun do nového zdroje energie. Proces přechodu na nové médium byl přitom velice rychlý.



„V polovině loňského roku jsme začali přesvědčovat britské vlastníky o nutnosti změny. Přípravné práce začaly v září a letos v říjnu spustíme zdroj do provozu,“ potvrdil Jan Martinec, pod jehož gesci patří transformace podniku.

Díky novému plynovému zdroji bude chemička ročně produkovat o třetinu méně emisí oxidu uhličitého, což obnáší zhruba 30 tisíc tun. Významně pak klesnou také emise dalších škodlivin i odběr vody z Ohře.



„Stávající technologie používá zastaralý průběžný systém chlazení,“ vysvětlil Milan Brejchal. „Nový zdroj bude mít prakticky uzavřený chladicí systém,“ upřesnil Roman Hnízdil, technický ředitel a prokurista společnosti CHP Trading, která novou technologii dodává.

Plynový zdroj dokáže vyrobit více než 30 tun páry za hodinu. Jeho výkon ovšem není takový, aby chemička mohla být i nadále záložním zdrojem tepla pro část Sokolova tak, jak tomu bylo v době uhelné. O záložní zdroj tepla ovšem podle někdejšího místostarosty města Karla Jakobce Sokolov nepřijde. „Společnost SUAS Group staví dvě nové menší kotelny,“ vysvětlil.

Komín pro sokoly zůstane

Smlouvu o výstavbě nového energetického zdroje slavnostně podepsali zástupci Synthomeru a PCH Trading v úterý. Samotné práce ovšem začaly bezprostředně poté, kdy 8. června chemička obdržela stavební povolení. Vedení podniku předpokládá, že přínosy nových plynových kotlů se projeví už letos v listopadu, tedy přibližně měsíc od jejich spuštění.

„Pokaždé, když se v kraji investuje, je to pro region dobrá zpráva. Znamená to, že nevymírá a firmy plánují rozvoj i do dalších let,“ reagoval na podpis smlouvy krajský radní pro regionální rozvoj Patrik Pizinger.

„Pro Sokolov a jeho okolí to bude navíc záruka, že minimálně zůstanou stávající pracovní místa,“ doplnil první náměstek hejtmana Jan Bureš. Chemička Synthomer aktuálně zaměstnává 340 kvalifikovaných pracovníků.

I když změny v souvislosti s novým energoblokem budou pro chemičku i Sokolov samotný zásadní, jedno se, alespoň prozatím, nezmění. Komín, který je dominantou podniku i města, zatím zůstane stát.



„Pro tuto chvíli určitě,“ podotkl výkonný ředitel Milan Brejchal. Stavba totiž jednak nese telekomunikační zařízení, ale hlavně se stala místem, kde se uhnízdili sokoli, jeden ze symbolů města.