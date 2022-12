Opravy Chebského hradu skončily. Hradby září novotou, kasematy mají střechu

Celková částka projektu přesahovala v době podání žádosti sumu 33 milionů korun. Na projekt se Chebským podařilo získat dotaci. Příspěvek ve výši 85 procent poskytl Integrovaný regionální operační program, pět procent připutovalo ze státního rozpočtu, zbytek zaplatilo město Cheb.

„Tato poslední fáze obnovy hradu byla ze všech nejsložitější. Hodně nám zamotal hlavu růst cen stavebních materiálů. Už jen sehnat odpovídající krytinu v patřičném množství byl oříšek. Také bylo třeba zajistit dřevo na nový krov. Ten musel být masivnější, aby unesl novou keramickou krytinu, která nahradila původní šindele,“ popsal trable kastelán Chebského hradu Tomáš Dostál.

Podle jeho slov bude sál v nově opraveném bastionu v příštím roce hostit expozici vojenských dějin chebského regionu.

„Bude to takový průřez historií. Od Štaufů přes husity, kteří se tu také výrazně zapsali do dějin, zmíníme i třicetiletou válku. Připomeneme mord valdštejnských důstojníků na hradě, obléhání Chebu Švédy v roce 1647 a exkurzi dějinami ukončí exponáty z počátku napoleonských válek, kdy byla chebská pevnost úředně zrušená pro zastaralost,“ vyjmenoval kastelán.

Doplnil, že v té souvislosti byly postupně bourané městské hradby, což odstartovalo stavební boom a Cheb se začal rozrůstat. „Vedle jednotlivých exponátů si návštěvník bude moci přečíst doplňující texty a prohlédnout figuríny v dobovém oblečení. Ukážeme například, jak byli ustrojeni příslušníci dragounského pluku, kteří zabili jak členy Valdštejnova doprovodu, tak samotného generalissima,“ předestřel Dostál.

Odolné cihly vydrží desítky let

Návštěvníka památky upoutá na první pohled nové lícové zdivo barokního opevnění. Speciálně pálené cihly, které by měly odolat povětrnostním vlivům, zdobí hradby od vstupní brány až po hradní palác. Nový je rovněž povrch jihozápadního bastionu v oblasti Krajinky.

„Jestli jsou ty cihly opravdu tak kvalitní, jak se dodavatelské firmy dušují, mělo by to vydržet desítky let bez oprav. Moc bychom si přáli, kdyby se podařilo opravit cihelnou plentu i na hradbách, které se tyčí nad Krajinkou od hradu až ke 4. základní škole,“ řekl kastelán s tím, že Chebský hrad by si podobnou péči o své okolí zasloužil.

Patří totiž k nejstarším bastionovým barokním pevnostem na území republiky. „Dost možná, že je i nejstarší. O to prvenství se přetahujeme s Prahou. Je to velmi těsné a záleží rovněž na úhlu pohledu. Jisté je, že Cheb může být nanejvýš druhý,“ vysvětlil Dostál.

Hrad Cheb je možné navštívit od listopadu do března o víkendech, vždy od 10 do 15 hodin. Přestože jsou v zimním období interiéry uzavřené, nabízí správa hradu návštěvníkům průvodcovské služby s výkladem o nejzajímavějších místech památky.