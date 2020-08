Chebský hospic chce jít příkladem ve sběru elektroodpadu

„Tím je podporujeme v ekologickém chování, a to bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru. V následné recyklaci se odpad změní na znovu použitelný materiál,“ uvádí za Hospic sv. Jiří Marek Lučin.

Cílem projektu je ochrana životního prostředí, protože nepotřebná elektrozařízení obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium a jiné. Zároveň je ale možné z nich zpětně získat velké množství znovu využitelných materiálů.

Odevzdat je možné například drobné domácí spotřebiče, kancelářskou techniku, elektroniku, lékařské přístroje, nářadí, hračky či baterie. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou lidé jednoduše odkládat do připraveného sběrného boxu.

„Vedle našich zaměstnanců jsme chtěli nabídnout tuto možnost i široké veřejnosti, a to prostřednictvím takzvaných sběrových dnů, které plánujeme uspořádat vždy jednou za tři měsíce,“ říká Lučin s tím, že první sběrná akce proběhne již v úterý 11. srpna v prostorách hospice v Písečné ulici, a to od 8 do 18 hodin.

Iniciátorem projektu je společnost Rema, která se specializuje na organizaci sběru, třídění a recyklaci vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů v celé České republice. Projekt hospici umožňuje kromě sběru také bezplatný svoz a následnou recyklaci elektroodpadu. „Informace o následujících sběrných dnech budeme zveřejňovat a sdílet na našich webových stránkách a na facebookovém profilu,“ dodává Marek Lučin.