Místo náklaďáku tankoval řidič naftu do kanystrů. Firmě zpronevěřil půl milionu

Čtyřiapadesátiletý muž z Ašska pracoval u jedné z regionálních přepravních společností na pozici řidiče nákladního automobilu značky Mercedes-Benz. Firma mu svěřila tankovací kartu, kterou měl používat při nákupu pohonných hmot u čerpacích stanic.

Muž toho využil a v době od poloviny loňského července až do letošního ledna v téměř padesáti případech kromě doplňování nádrže služebního auta natankoval navíc naftu do svých připravených kanystrů.

„Ve všech případech měl muž natankovat mnohem větší množství nafty, než se reálně do uvedeného vozidla značky Mercedes-Benz mohlo vejít. Celkově si měl takto do svých kanystrů v průběhu několika měsíců natankovat téměř jedenáct tisíc litrů motorové nafty,“ informoval o případu zpronevěry policejní mluvčí Jakub Kopřiva.

Ani to ale řidiči kamionu nestačilo. I když jeho náklaďák stál zaparkovaný v areálu firmy a on neměl služební cestu nařízenou, natankoval si zhruba v patnácti případech na různých pumpách na Chebsku do kanystrů.

„Čtyřiapadesátiletý muž tak ve všech zhruba šedesáti případech zneužil svěřenou tankovací kartu. Celkově si pro své účely natankoval přibližně třináct tisíc litrů pohonných hmot a společnosti způsobil celkovou škodu téměř 500 tisíc korun,“ shrnul policejní mluvčí.

V případě prokázání viny tak muži hrozí za zpronevěru až pět let vězení.