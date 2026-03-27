Cheb provoní jidáše. Velikonoční jarmark láká na tradice i zážitky

  14:24,  aktualizováno  14:24
Propojení velikonočních tradic a řemesel, nabídky regionálních produktů, bohatý program pro malé i velké a doširoka otevřené brány muzejních expozic, provoněné čerstvě napečenými jidáši. To je tradiční Velikonoční jarmark, který každoročně chystá Muzeum Cheb. Letos se oblíbená akce uskuteční v sobotu 28. března od 10 do 17 hodin.
Kraslice z kachních a husích vajec zdobené frézováním a voskem na velikonoční...
Kraslice z kachních a husích vajec zdobené frézováním a voskem na velikonoční akci Velikonoční jarmark 2024 v Chebském muzeu. (23. března 2024) | foto: Martin Stolař, MAFRA

Oslavy jara muzeum chystá společně s místní římskokatolickou farností. Díky tomu se prostor mezi muzeem a farním kostelem svatého Mikuláše a Alžběty promění v tržiště, které nabídne krajové speciality, řezané květiny a sazenice, stylové občerstvení a kavárnu s posezením.

Nabídku řemeslného a velikonočního zboží doplní prezentace místních škol, chráněných dílen a partnerských organizací.

„Velikonoční jarmark by neměl být pouze prodejním trhem, ale především akcí, na níž se v příjemném prostředí setkají místní i návštěvníci regionu. Proto klademe důraz na komunitní rozměr akce, stejně jako na autentičnost a regionální původ nabízeného zboží,“ řekl Štěpán Karel Odstrčil, historik a etnograf muzea.

Součástí jarmarku bude kulturní program, kdy se hudební a divadelní vystoupení ve Valdštejnské obrazárně budou střídat s programem ve farním kostele, který akci obohatí o duchovní rozměr Velikonoc.

Na akce láká také Milíkov

Komu by bylo muzeum v Chebu málo, může vyrazit do nedalekého Milíkova. Tamní muzejní statek se v sobotu poprvé po zimní přestávce otevře veřejnosti a zároveň se stane cílem pochodu s názvem Kynšperská jarní patnáctka.

Hrázděný statek čp. 18 bude otevřený od 10 do 17 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na volný vstup, drobné odměny pro pěší účastníky i nabídku občerstvení.

Statek je jediné muzeum v přírodě zřizované Karlovarským krajem. Autenticky dochovaný objekt přibližuje ve svých expozicích každodenní život na chebském venkově přelomu 19. a 20. století. Díky své poloze na úpatí Slavkovského lesa představuje ideální cíl pro pěší i cyklistické výlety. Stejně jako vloni jsou i na rok 2026 na statku připraveny komentované prohlídky, tematické workshopy a tradiční Milíkovské dožínky.

