Oslavy jara muzeum chystá společně s místní římskokatolickou farností. Díky tomu se prostor mezi muzeem a farním kostelem svatého Mikuláše a Alžběty promění v tržiště, které nabídne krajové speciality, řezané květiny a sazenice, stylové občerstvení a kavárnu s posezením.
Nabídku řemeslného a velikonočního zboží doplní prezentace místních škol, chráněných dílen a partnerských organizací.
„Velikonoční jarmark by neměl být pouze prodejním trhem, ale především akcí, na níž se v příjemném prostředí setkají místní i návštěvníci regionu. Proto klademe důraz na komunitní rozměr akce, stejně jako na autentičnost a regionální původ nabízeného zboží,“ řekl Štěpán Karel Odstrčil, historik a etnograf muzea.
Součástí jarmarku bude kulturní program, kdy se hudební a divadelní vystoupení ve Valdštejnské obrazárně budou střídat s programem ve farním kostele, který akci obohatí o duchovní rozměr Velikonoc.
Na akce láká také Milíkov
Komu by bylo muzeum v Chebu málo, může vyrazit do nedalekého Milíkova. Tamní muzejní statek se v sobotu poprvé po zimní přestávce otevře veřejnosti a zároveň se stane cílem pochodu s názvem Kynšperská jarní patnáctka.
Hrázděný statek čp. 18 bude otevřený od 10 do 17 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na volný vstup, drobné odměny pro pěší účastníky i nabídku občerstvení.
Statek je jediné muzeum v přírodě zřizované Karlovarským krajem. Autenticky dochovaný objekt přibližuje ve svých expozicích každodenní život na chebském venkově přelomu 19. a 20. století. Díky své poloze na úpatí Slavkovského lesa představuje ideální cíl pro pěší i cyklistické výlety. Stejně jako vloni jsou i na rok 2026 na statku připraveny komentované prohlídky, tematické workshopy a tradiční Milíkovské dožínky.