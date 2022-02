Co bude dál, nevědí. První ukrajinští uprchlíci dorazili do Chebu

Nadja je jedna z prvních, kteří našli azyl v chebské městské ubytovně, takzvaném Modrém věžáku.

Během neděle postupně přijíždějí další. „Kolik jich bude, to v tuto chvíli nevím. Snad se nám jich podaří ubytovat co nejvíc. V městské ubytovně Modrý věžák máme kolem tří desítek míst, další jsou ještě v bývalém domově pro seniory v Dragounské ulici. Tady budeme řešit krizové ubytování utečenců z Ukrajiny hned v pondělí ráno,“ uvedl chebský místostarosta Jiří Černý, který pomoc organizuje.

Další šancí jsou prázdné městské byty. S nimi to však nebude jednoduché. Většinou jsou totiž prázdné a vybydlené. „Jsou to v podstatě holobyty, které se musí vybavit alespoň základním nábytkem. To nebude problém. Když dáme na naše stránky a na Facebook poptávku, během chvíle se nábytek sežene. Ale zatím je chceme nechat v záloze, kdyby krize ještě zesílila,“ řekl Černý.

Ten plánuje rovněž pomoci nově příchozím zajistit základní životní potřeby. „Tady už pomoc organizují místní neziskovky, takže jakmile budou ti lidé do Chebu přijíždět, budu zjišťovat, co všechno potřebují, třeba pro děti nebo a začneme to shánět. Když dám prosbu na profil města, bude to během chvíle k dispozici,“ uvedl Černý.

V nadcházejícím týdnu plánuje rodinám pomoci například se sháněním lékaře či školky, rád by rovněž zajistil učitele, který by třeba dvakrát v týdnu do ubytovny docházel. „Aby měli alespoň nějaké rozptýlení, protože to, co rodiny nyní zažívají, si nikdo nedokáže představit. Z domova odjeli narychlo, jen se základními věcmi. A přitom nevědí, zda se budou moct ještě někdy vrátit,“ dodal Černý.

Na příchozí se připravují i Karlovy Vary

Na vlnu uprchlíků z Ukrajiny se chystají i v Karlových Varech. Podle advokáta Ronalda Němce, který zde pomoc koordinuje, však není primárním problémem, jak do Česka ženy s dětmi dovézt, ale zajistit jim i nejbližší budoucnost.

Zrušení družby O zrušení partnerských smluv s ruskými městy uvažují kromě Chebu i Františkovy a Mariánské lázně a samotný kraj. Ten má uzavřeno partnerství s Moskvou a Irkutskem. Podle hejtmana Karlovarského kraje Petra Kulhánka se partnerskými smlouvami bude zabývat už pondělní zastupitelstvo kraje. Zdroj ČTK

„Jsou to uprchlíci. Vystrašení, bez oblečení, možná nemocní. Neznají jazyk, nemají peníze, hračky ani přátele. Jako Karlovarák vím, že srdce obyvatel Karlovarského kraje je velmi široké, protože většina z nás do kraje po roce 1945 přišla jako osadníci. Víme, co je to přijít s málem. A jak potřebné je dobré a laskavé slovo a pomoc. Proto jsem oslovil přes WhatsApp více jak 150 lidí, zda by byli ochotni pomoci či mohli poskytnout přístřeší. Reakce byly fantastické,“ řekl Ronald Němec s tím, že ale nejde jen o ubytování v prvních dnech, ale i o další život.

„Ti, co k nám přicházejí, se v dohledné době na Ukrajinu nevrátí. Je třeba jim pomoci se integrovat. To znamená myslet na to, že budou potřebovat lékaře, malé děti školku a větší školu. Rodiče zas nějakou práci. A to nejen proto, aby do systému přispívali, ale předně, aby si vážili sebe sama a nemysleli na hrůzy v jejich zemi,“ vyzval Němec.

Ten už s výzvou oslovil i některé politiky. Prakticky ihned reagovala karlovarská primátorka Andrea Pfeffer Ferklová se zprávou, že již připravuje tým, který problém uprchlíků začne řešit. Ronald Němec zároveň založil email vary.pomahaji@seznam.cz, kam se může ozvat s nabídkou každý, kdo chce pomáhat. „Až to bude aktuální, budeme dárce kontaktovat. Je lepší být připraven než zaskočen,“ dodává Němec.