„Nesouhlasíme s plánovaným kácením devíti zdravých, vzrostlých stromů za účelem vybudování zhruba 21 parkovacích míst a obratiště v ulici Sadová v Chebu. Považujeme za nepřijatelné a nemorální, aby došlo k nenávratnému zásahu do parku, přírody a kvalitního životního prostředí pouze kvůli rozšíření parkovacích kapacit. Tento záměr představuje zbytečný a nepřiměřený zásah do klidné obytné zóny, který povede ke zvýšení hluku, dopravní zátěže a zhoršení kvality bydlení...,“ píše se v petici, kterou dosud podepsalo na 140 lidí.
Záměrem města je vybudovat v Sadové obytnou zónu. Výjezd do Pivovarské má být nově zaslepený s obratištěm, do Sadové by se mělo vjíždět od severu přes Karlovu ulici.
Provoz je zde navržen jako jednopruhový, obousměrný s výhybnami. Součástí projektu je také vznik 21 parkovacích míst. V rámci projektu má padnout devět zdravých vzrostlých stromů, jako náhrada se předpokládá výsadba jedenácti mladých lip.
Právě fakt, že by k zemi měly jít zdravé, několik desítek let staré stromy, místním vadí snad nejvíc. „Jsem proti kácení vzrostlých stromů kvůli parkovišti,“ píše například Lenka Novotná.
S návrhem nesouhlasí ani František Bůcha, který v Sadové ulici žije téměř celý život. „Bude mi 73 let. Tento park a vzrostlé stromy jsou přirozenou součástí prostředí, ve kterém jsem vyrůstal a které považuji za svůj domov. Při představě, že mají být pokáceny zdravé a staré stromy, které jsou starší než já, je mi upřímně úzko,“ říká František Bůcha.
„Preferuji zeleň,“ konstatuje jednoduše a bez dalších slov Zdeňka Albertiová.
Místní argumentují, že oblast, která má i bez dodatečných zásahů charakter klidné obytné zóny, donedávna problémy s parkováním neměla. Ty prý vznikly až po výstavbě nového bytového domu, kdy se neřešilo, kde budou jeho obyvatelé parkovat. Petice požaduje, aby byl záměr zastaven nebo zásadně přepracován. Jak ujistil chebský místostarosta Pavel Pagáč, radnice se dokumentem bude zabývat v nejbližších dnech. —